Während die großen US-Indizes derzeit hohe Abflüsse verzeichnen müssen, profitieren andere Märkte in Rekordmanier. Insbesondere US-Investoren wählen derzeit einen anderen Weg und der führt in Richtung Europa.

Das erste Quartal 2025 ist geprägt von den politischen Unsicherheiten durch Donald Trump – und das spiegelt sich auch an den US-amerikanischen Börsen wider. Während der US-Präsident beinahe im Wochentakt neue Zölle verkündet, flüchten sich vor allem US-Investoren in den europäischen ETF-Markt – ganz nach dem Motto „Make Europe Great Again“ (MEGA). Mit Rekordzuflüssen von 10,6 Milliarden US-Dollar im ersten Quartal investierten US-Anleger siebenmal so viel wie zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres, wie aus Daten von Blackrock hervorgeht.

Während die großen US-Indizes derzeit hohe Abflüsse verzeichnen müssen, profitieren andere Märkte in Rekordmanier. Insbesondere US-Investoren wählen derzeit einen anderen Weg und der führt in Richtung Europa.

Abkehr von Tech-Aktien zugunsten europäischer Märkte

In drei der vergangenen fünf Kalenderjahre Kapital hatten US-Anleger Kapital aus europäischen ETFs abgezogen und stattdessen in heimische Fonds investiert, insbesondere in solche mit Fokus auf dominierende Technologieaktien wie Nvidia, deren Bewertungen nach wie vor erhöht sind.

Inzwischen genießt der deutsche Markt große Beliebtheit. Wie Reuters berichtet, flossen bereits über 1 Milliarde US-Dollar in den iShares MSCI Germany ETF – ein neuer Rekordwert, der die Fondsgröße verdoppelte. Die angekündigte Investitionsoffensive von Friedrich Merz und die schnellere Deregulierung in Europa scheinen also nicht nur bei den Investoren in Europa gut anzukommen.