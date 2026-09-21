Investitionen in europäische Aktien neu gedacht – mit Fokus auf dem strukturellen Wandel, starken Cashflows und den Marktführern von morgen.

Carmignac Portfolio Invest Europe Anlagechancen in ganz Europa: So geht Carmignac jetzt vor

Containerhafen Rotterdam: „Wir suchen nicht nach den Gewinnern von gestern, sondern nach den Unternehmen, die Europas nächste Wachstumsphase prägen können“, so die Analysten von Carmignac.

Die europäischen Aktienmärkte bieten mittlerweile ein breites und diversifiziertes Anlageuniversum, da Unternehmen als Reaktion auf neue Wachstums- und Wertschöpfungsfaktoren einen tiefgreifenden Wandel durchlaufen. Vor diesem Hintergrund gewinnt ein Ansatz zunehmend an Bedeutung, der darauf abzielt, die vielversprechendsten Anlagechancen zu identifizieren – über traditionelle Anlagestile und Sektoren hinaus.

Aus diesem Grund haben wir den Carmignac Portfolio Invest Europe aufgelegt, eine neue Aktienstrategie mit hoher Überzeugung, die darauf ausgelegt ist, sich an die sich schnell verändernden Märkte Europas anzupassen und gleichzeitig einen disziplinierten Fokus auf Unternehmen mit steigenden Cashflows beizubehalten.

Warum lohnt es sich, einen neuen Blick auf europäische Aktien zu werfen?

Neue Wertschöpfungstreiber eröffnen in Europa ein breites Spektrum an Anlagechancen. Veränderungen in Wertschöpfungsketten, industriellen Prioritäten und der wirtschaftlichen Dynamik werden Sektoren-, Geschäftsmodell- und Anlagestil-übergreifend neue Gewinner hervorbringen. Dies erfordert einen innovativen Ansatz bei der Aktienselektion, der über die traditionellen Kategorien Growth und Value hinausgeht.

Der Carmignac Portfolio Invest Europe strebt danach, von diesen Veränderungen zu profitieren, indem er Unternehmen identifiziert, die das Potenzial haben, langfristig ein über dem Marktdurchschnitt liegendes Gewinnwachstum zu erzielen. Dazu können etablierte Unternehmen, aufstrebende Marktführer oder Unternehmen im Wandel gehören, deren Potenzial nach wie vor unterschätzt wird.

Die Strategie verfolgt einen disziplinierten und methodischen Ansatz zur Identifizierung von Unternehmen mit starkem und steigendem Cashflow, mit dem Ziel, ein Portfolio aufzubauen, das sich flexibel an neue Chancen auf den europäischen Aktienmärkten anpasst.

Carmignac Portfolio Invest Europe: Ein auf drei Säulen basierender Ansatz

Die Strategie verfolgt einen breit angelegten Ansatz bei europäischen Aktien. Über traditionelle Anlagestile und Sektoren hinaus sucht sie nach Chancen bei Unternehmen mit unterschiedlichen Geschäftsmodellen und Marktkapitalisierungen. Das Portfolio ist konzentriert und besteht hauptsächlich, jedoch nicht ausschließlich, aus Large-Cap-Unternehmen, die anhand einer eingehenden Fundamentalanalyse ausgewählt werden. Der Anlageprozess stützt sich auf drei sich ergänzende Säulen:

1. Die Marktführer von morgen identifizieren

Konzentration auf Unternehmen, die das kommende Jahrzehnt prägen werden – gestützt durch eine starke Wettbewerbsposition und Veränderungen in der Wertschöpfungskette.

2. Transformation als Wachstumstreiber

Identifikation von Unternehmen, deren strategische Entscheidungen das Potenzial haben, das Gewinnwachstum voranzutreiben.

3. Suche nach Unternehmen mit starkem und steigendem Cashflow

Fokus auf Unternehmen, die einen starken und steigenden Cashflow aufweisen.

Stärkung unserer Kompetenz im Bereich europäischer Aktien

Bevor Frederic Jeanmaire bei Carmignac startete, verantwortete er fast zwölf Jahre lang eine paneuropäische Aktienstrategie. Unter seinem Management lag die Strategie hinsichtlich ihrer 1-Jahres-, 3-Jahres-, 5-Jahres- und 10-Jahres-Renditen1 sowie über seine gesamte Amtszeit hinweg im obersten Dezil ihrer Kategorie und erhielt regelmäßig ein 5-Sterne-Rating von Morningstar. Frederic Jeanmaires Erfahrung beim Umgang mit strukturellen Marktveränderungen und der darauf aufbauenden Identifizierung der Marktführer von morgen untermauert die Anlagephilosophie des Carmignac Portfolio Invest Europe. Sein Ansatz verbindet den Fokus auf Qualität und Wertschöpfung mit einer disziplinierten Bewertung und ergänzt damit die bestehende Kompetenz von Carmignac auf den europäischen Märkten.

Mit dem „Carmignac Portfolio Invest Europe“ erweitern wir unser Angebot an paneuropäischen Aktienstrategien um einen Ansatz, der neue Wertschöpfungstreiber in einem breiten Anlageuniversum identifiziert und gleichzeitig die Flexibilität für Marktentwicklungen bewahrt.

1 Morningstar-Kategorie: Europe Large-Cap Growth. Quelle: Morningstar, Stand: 29.05.2026. Morningstar Rating™: © Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.

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