Christine Cantrell, Head of EMEA Active ETFs bei Columbia Threadneedle Investments, unterstreicht die Argumente für aktives Management und nimmt Fundamentaldaten in den Blick.

Christine Cantrell

Europäische Aktien ziehen weiterhin die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich. Während der Optimismus zu Jahresbeginn inmitten erhöhter Volatilität und geopolitischer Unsicherheit – vor allem getrieben durch steigende Energiepreise – einer größeren Vorsicht gewichen ist, investieren die Anleger weiterhin in die Region als wichtigen Bestandteil diversifizierter Aktienportfolios.

Die Frage für professionelle Anleger ist nicht, ob sie in Europa investieren sollen, sondern wie sie dies tun. In einem Markt, der von Streuung, strukturellen Veränderungen und sich verschiebenden makroökonomischen Gegenwinden geprägt ist, sind wir der Ansicht, dass ein konsequent verfolgter aktiver Ansatz besser geeignet ist als ein breites passives Engagement.

Aktives Management ist wichtig in Europa – besonders jetzt

Europa ist kein einzelner, homogener Markt. Der Kontinent umfasst mehrere Länder, Währungen, Regulierungssysteme und Sektorzusammensetzungen, was zu einer deutlich breiteren Bewertung und Gewinnstreuung führt, als in stärker konzentrierten Märkten. Diese Vielfalt schafft Chancen, erfordert aber Selektivität.

Mehrere strukturelle Dynamiken unterstreichen die Argumente für eine aktive Aktienauswahl:

KI-Gewinner und -Verlierer

Die Stimmung in Bezug auf künstliche Intelligenz führt zu einer zunehmenden Differenzierung zwischen den Unternehmen im europäischen Technologieökosystem. Während bestimmte Unternehmen direkt von den Investitionsausgaben und der Technologieeinführung profitieren, sind andere mit den Herausforderungen etablierter Geschäftsmodelle konfrontiert. Passives Engagement birgt das Risiko, diese Unterscheidungen zu verwischen.

Qualität, die durch Investitionszyklen entsteht

Die expansive Fiskalpolitik mit den Schwerpunkten Verteidigung, Infrastruktur und Energiewende schafft Chancen in Bereichen mit hohen Eintrittsbarrieren, technischer Komplexität und Absicherung durch Sachwerte. Unternehmen, die in Europas Energienetzen, Verkehrsnetzen und industriellen Lieferketten tätig sind, werden davon profitieren.

Strukturelle Veränderungen in den europäischen Banken

Nach Jahren der Herausforderung arbeiten Teile des europäischen Bankensektors mit stärkeren Bilanzen, steigenden Kapitalrenditen und einer rationaleren Wettbewerbsdynamik. Die Unterscheidung zwischen Gewinnern und Nachzüglern bleibt entscheidend.

Gleichzeitig stehen andere Bereiche vor wachsenden Herausforderungen. Patentabläufe, Preisdruck, steigende Inputkosten und die sich entwickelnde Verbraucherdynamik sorgen für Belastungen in Teilen der Pharma- und Konsumgüterbranche. Europa ist heute ein Markt der Gewinner und Verlierer und kein einseitiges Beta-Engagement.

Die Fundamentaldaten machen den Unterschied

Die jüngsten geopolitischen Ereignisse haben erneut verdeutlicht, wie schnell sich makroökonomische Narrative verschieben können. Hohe Energiepreise gefährden die Wachstumserwartungen und haben den bisher konstruktiveren Ausblick für Europa abgeschwächt. Die Börsengeschichte zeigt jedoch, dass das Aufgeben langfristiger Überzeugungen in Stressphasen die Ergebnisse beeinträchtigen kann.

Daher bevorzugen wir Anlageprozesse, die sich konsequent an den Fundamentaldaten orientieren und nicht von kurzfristigen Schlagzeilen beeinflusst werden.

Der Ansatz, der dem CT QR Series European Equity Active ETF zugrunde liegt, kombiniert einen systematischen, daten gesteuerten Rahmen mit fundamentalen Erkenntnissen. Unternehmen werden nach Qualitäts-, Value- und Katalysatormerkmalen bewertet, wobei die Gewichtung auf die Branche zugeschnitten ist, um echte Renditetreiber widerzuspiegeln. Aktien werden innerhalb von Peer-Groups eingestuft, sodass sichergestellt ist, dass sich die Portfolios aus Ideen mit hoher Überzeugung und nicht aus Benchmark-Bestandteilen zusammensetzen.

Wie die Fundamentaldaten in der Praxis angewendet werden

Fundamentale Einblicke sind in den Anlageprozess integriert, um zu erkennen, wann sich die zugrunde liegenden Aussichten eines Unternehmens ändern – selbst wenn die Marktstimmung weiterhin unterstützt.

Ein aktuelles Beispiel war EssilorLuxottica. Trotz der starken Begeisterung des Marktes für die Beteiligung an KI-fähigen Smart Glasses begann sich unsere Bewertung zu verschlechtern, da die Indikatoren für Qualität, Bewertung und Gewinndynamik schwächer wurden. Während kurzfristige Narrative weiterhin die Volatilität der Aktienkurse beeinflussten, deuteten die Fundamentaldaten auf ein weniger attraktives Risiko-Rendite-Profil hin, was zu einer entschieden negativeren Einschätzung führte.

Das verdeutlicht einen zentralen Vorteil des aktiven Managements: die Fähigkeit, Hype zu durchschauen, Signale von Rauschen zu unterscheiden und konsistent zu reagieren, wenn sich der zugrunde liegende Investment-Case abschwächt.

Die systematische Anwendung dieser Disziplin über ein breites Universum ermöglicht im Wesentlichen eine frühzeitige Identifizierung von Risiken. Seit ihrer Einführung im November 2025 wurden im Rahmen der Strategie neun Beteiligungen veräußert, deren Fundamentaldaten sich verschlechtert hatten. Dies verstärkt die Portfoliodisziplin, ohne das Gesamtengagement am Markt wesentlich zu verändern.

Warum die passive Exposition unterdurchschnittlich ausfallen kann

Kapitalgewichtete Indizes führen zu strukturellen Verzerrungen. Sie weisen den größten Teil des Kapitals den größten Unternehmen zu, unabhängig davon, ob sich die Fundamentaldaten verbessern oder abschwächen. In einem Markt, der so vielfältig und strukturell komplex ist wie Europa, kann dies die Exposition gegenüber alten Geschäftsmodellen oder steigenden Konzentrationsrisiken erhöhen – genau dann, wenn es auf Selektivität am meisten ankommt.

Ein aktiver Ansatz bietet mehr Kontrolle – nicht durch den Versuch von Market-Timing, sondern durch kontinuierliche Neubewertung der Fundamentaldaten, Umschichtung des Kapitals in hochwertigere Chancen und Vermeidung von Bereichen mit steigenden Risiken.

Fazit

Trotz der kurzfristigen Unsicherheit bleibt Europa eine strategisch wichtige Aktienallokation. Strukturelle Anlagethemen, eine breite Streuung, und die sich entwickelnde Branchendynamik schaffen weiterhin überzeugende Chancen für geduldiges Kapital.

Die Navigation in einer solch komplexen Landschaft erfordert mehr als ein breites Marktengagement. Ein disziplinierter, aktiver Ansatz – der auf systematischer Analyse und fundamentalen Erkenntnissen basiert – kann Anlegern helfen, investiert zu bleiben, Risiken zu steuern und ihre Portfolios auf die Unternehmen zu konzentrieren, die am besten positioniert sind, um langfristig nachhaltige Renditen zu erzielen.

Mehr zur Lage bei europäischen Aktien erfahren Sie hier