Nicolas Wylenzek über strukturelle Verschiebungen in Europa, weshalb der M-Dax künftig besser läuft als der Dax – und welches politische Risiko den Kontinent am meisten bedroht.

DAS INVESTMENT: Herr Wylenzek, Sie sprachen vor kurzem in einem Vortrag von einem sich wandelnden Gesicht Europas. Was sind die wichtigsten strukturellen Verschiebungen, die Anleger im Blick haben sollten?

Nicolas Wylenzek: Wenn wir uns das Europa der letzten 15 Jahre anschauen, also die Zeit nach der Finanzkrise, hatten wir wenig Wachstum, besonders schwache Binnennachfrage, niedrige Inflation und niedrige Zinsen. In so einem Umfeld ergab es am meisten Sinn, in internationale Aktien zu investieren – also Luxusgüter, Konsumgüter, große Pharmakonzerne. Unternehmen, die Wachstum außerhalb Europas generieren konnten.

Ich erwarte aber, dass das Europa der nächsten zehn Jahre deutlich anders aussehen wird. Wir sehen einen Trend der Deglobalisierung, der Fragmentierung. Lieferketten müssen neu geschrieben werden. International zu sein ist daher nicht länger nur positiv. Zur gleichen Zeit befinden wir uns in einem Umfeld mit höheren Zinsen und einer strukturell höheren Inflation – nicht 5 Prozent, aber 2 Prozent statt 1 Prozent. In so einem Umfeld kauft man nicht mehr Wachstum zu jedem Preis, weil Geld wieder etwas kostet.

Und was bedeutet das konkret für Anleger?

Wylenzek: Wir sehen eine Veränderung in Europa selbst. Viel mehr Fiskalstimulus – nach der Finanzkrise ging es unter dem Strich nur ums Sparen, jetzt geht es ums Investieren. Einen größeren Fokus auf nationale Sicherheit. Mehr politische Interventionen im Markt. Das führt zu einem Shift weg von internationalen Wachstumsaktien hin zu Domestic Value. Die alten Gewinner waren Luxusgüter, Konsumgüter, Pharmaunternehmen. Die neuen Gewinner dürften europäische Banken, der Verteidigungssektor, Telekommunikations- und Versorgungsunternehmen sein – Unternehmen, die auf Binnennachfrage ausgerichtet sind.

Der Dax besteht aber größtenteils aus international aufgestellten Unternehmen. Erwarten Sie hier Veränderungen?

Wylenzek: Der Dax ist tatsächlich die große Ausnahme von den internationalen Indizes. Das liegt an dem großen Fiskalprogramm in Deutschland – viele Investoren sehen den Dax als einfachsten Weg, um davon zu profitieren. Wenn wir aber den europäischen Markt anschauen: Die Märkte, die am besten gelaufen sind, sind Spanien und Italien, und die sind viel mehr auf den europäischen Binnenmarkt ausgerichtet.

Frankreich, ein sehr internationaler Markt, ist relativ zum Rest Europas sehr schlecht gelaufen. Deutschland profitiert als internationaler Markt von dem Stimulus. Aber über die nächsten Jahre erwarte ich, dass der M-Dax besser laufen sollte als der Dax, weil dort erstens Deutschland und zweitens lokal sein zusammenkommen – best of both worlds.

Welche Sektoren profitieren konkret von dieser Entwicklung?

Wylenzek: Die Banken sind einer der Sektoren, weil sie sehr stark an die europäische Wirtschaft gekoppelt sind und von einem erhöhten Zinsumfeld profitieren. Der Verteidigungssektor ebenfalls, weil viele Staatsgelder dort hineinfließen. Beide sind allerdings schon sehr gut gelaufen.

Dann der Telekommunikationssektor – Digitalisierung ist ein großer Fokus sowohl der einzelnen Länderregierungen als auch der EU als Ganzes. Die Telekommunikationsunternehmen werden von weniger Regulation und Investitions-Anreizen profitieren. Die Stromversorger: Wenn ich über die drei großen Themen in Europa nachdenke – Verteidigung, Digitalisierung und Energiewende – muss extrem viel Geld in die Stromversorger und Netze investiert werden. Die Regierungen schaffen ein Umfeld, wo Versorgungsunternehmen größere Renditen erzielen können, wenn sie mehr investieren.

Und generell Small Caps und Mid Caps, weil diese viel stärker lokal ausgerichtet sind als international.

Das trotz des erhöhten Zinsumfelds, das es für kleinere Unternehmen eigentlich schwieriger macht?

Wylenzek: Wenn ich mir anschaue, wo die EZB-Zinsen sind, kann ich mir gut vorstellen, dass das neue Normal irgendwo zwischen 150 und 250 Basispunkten liegt. Das ist was anderes als 400, wo wir einmal waren. Das ist akzeptabel, auch für mittelständische Unternehmen – in einer Zeit, in der international zu sein deutlich schwieriger wird.

Sie erwähnten die Strominfrastruktur. Gehen Sie davon aus, dass die Stromnetze in Europa noch weiter zusammenwachsen werden?

Wylenzek: Sie müssen. Wir hatten dieses Jahr die Netzausfälle in Spanien – das hätte vermieden werden können, wenn es eine bessere Integration der Stromnetze gäbe. Wenn man Windenergie von der Nordsee auch in Bayern oder Sonnenenergie aus Spanien auch in Nordfrankreich nutzen will, müssen die Netze besser integriert werden.

KI war in den letzten Jahren ein deutlicher Treiber an den Märkten, dominiert von US-Tech-Giganten. Wo findet man in Europa bisher nicht so im Fokus stehende KI-Profiteure?

Wylenzek: Leider relativ wenig. Mit Ausnahme von ASML und ein paar anderen wie Mistral in Frankreich. Ein Bereich, in dem Europa Möglichkeiten hat, ist das Thema Energiegewinnung für Datenzentren. Diese brauchen unglaublich viel Strom, und viele europäische Energieversorger sind marktführend bei erneuerbaren Energien. Viele Datenzentren bauen darauf, dass sie wenigstens einen Teil ihres Stroms durch erneuerbare Energien bekommen. Da kann Europa agieren.

Angesichts der wirtschaftlichen Stagnation in Deutschland und der starken Performance südeuropäischer Märkte: Welche Rolle spielt die Binnennachfrage der Eurozone für das europäische Gewinnwachstum?

Wylenzek: Sie spielt eine extrem wichtige Rolle. Wenn wir uns die Wirtschaftsindikatoren der letzten fünf bis sechs Monate anschauen, erholt sich die Binnennachfrage schneller als der internationale Markt, der noch sehr mit den Zöllen zu kämpfen hat.

Was sind die Gründe dafür?

Wylenzek: Erstens: sehr lockere Geldpolitik. Wir gehen nicht auf 0 Prozent zurück, aber 1,5 bis 2,5 Prozent schaffen ein lockeres Umfeld. Im ECB-Lending-Survey sehen wir einen sehr deutlichen Anstieg der Nachfrage nach Hauskrediten in ganz Europa. Der Bausektor fängt an sich zu erholen, auch durch Nachfrage von Haushalten mit hohem Einkommen.

Zweitens: Fiskalstimulus. Das deutsche Paket, aber auch Spanien und Italien profitieren vom Next-Gen-EU-Programm, das von 2021 bis 2026 läuft und bis 2027 verlängert werden könnte. Die EU hat generell flexiblere Lösungen ermöglicht, um mehr Geld in Energiewandel und Verteidigung zu investieren. Fiskalpolitik war vor der Corona-Krise ein Hemmschuh – jetzt wirkt sie unterstützend.

Drittens: Der europäische Konsument ist sehr gut aufgestellt. Wir haben reales Lohnwachstum von 2 Prozent, kaum Arbeitslosigkeit historisch gesehen, immer noch eine sehr hohe Sparquote und hohe Extraersparnisse, die es in den USA so nicht mehr gibt. Die Haushaltsverschuldung ist auf dem niedrigsten Niveau in 30 Jahren. Das Einzige, was noch da ist, ist die politische und geopolitische Unsicherheit. Wenn sich die abschwächt und sich Haushalte daran gewöhnen, sollten wir ein besseres Konsumverhalten sehen.

Und wie sieht es mit den deutschen Autoherstellern aus?

Wylenzek: Die fallen leider in das Paket internationale Werte. Viele der Umsätze basieren auf internationalen Verkäufen, die immer schwieriger werden. Als Aktieninvestor sehe ich das aktuell nicht als ein besonders attraktives Umfeld für die deutschen Autobauer.

Woher stammt eigentlich das Wachstum in den südeuropäischen Ländern?

Wylenzek: Es gibt mehrere Faktoren. Erstens: Next-Gen-EU – über 10 Prozent vom BIP für Spanien und Italien an Geld, das geflossen ist. Zweitens: Spanien und Italien haben generell niedrigere Stromkosten. Drittens: Die Länder sind viel mehr auf die europäische Nachfrage ausgerichtet, haben weniger mit der Konkurrenz in China zu kämpfen. Die Volkswirtschaften sind deutlich auf den Service-Sektor ausgerichtet. Das Konsumverhalten geht hin zu weniger Dingen, mehr Dienstleistungen, Erfahrungen, Reisen – davon haben diese Länder stark profitiert.

In Spanien sehen wir noch eine sehr positive Einwanderung, besonders aus Südamerika. Durch die gemeinsame Sprache können diese Menschen sehr schnell in den Arbeitsmarkt integriert werden. Und was dazu kommt: Die Sektoren, die den italienischen und spanischen Markt ausmachen – ungefähr 60 Prozent sind Banken und Energieversorger im italienischen Markt – sind die zwei Sektoren, die jetzt am besten gelaufen sind.

Könnte das zu Problemen führen, wenn das Fiskalpaket der EU ausläuft?

Wylenzek: Ja - besonders in Italien, wo die Volkswirtschaft sehr daran hängt. Das Risiko ist: Wenn diese Gelder nicht mehr fließen, inwieweit hat die Regierung – die historisch eher euroskeptisch war – einen Grund, weniger kooperativ mit der EU zu sein? Das ist ganz klar ein Risiko. In Spanien sehe ich das weniger problematisch, weil die Wirtschaft grundsätzlich stärker ist. Die Demografie in Spanien ist auch deutlich attraktiver als in Italien.

Wie schätzen Sie die Situation in Frankreich ein?

Wylenzek: Das größte Risiko in Europa ist ganz klar Frankreich, weil die politische Situation so kompliziert ist und es das einzige Land ist, in dem das Budgetdefizit wirklich reduziert werden muss. Das Staatsdefizit ist viel zu groß. Irgendwann wird der Markt Frankreich zwingen, radikalere Schritte zu gehen.

Wenn ich mir die jetzigen Mehrheitsverhältnisse im französischen Parlament anschaue, ist mehr als die Hälfte dafür, lieber die Steuern zu erhöhen als die Staatsausgaben zu senken. Und wenn die Steuern erhöht werden, wird das deutlich mehr auf die Unternehmen fallen. Daher sehe ich das als Risiko speziell für Unternehmen, die auf die Binnennachfrage ausgerichtet sind.

Und Griechenland?

Wylenzek: Griechenland hat natürlich immer noch eine riesige Staatsverschuldung, aber dadurch, dass sie ihre Schulden so weit rausgeschoben haben und Teile der Kredite refinanziert haben – noch vor zwei Jahren, als alle anderen Länder mit höheren Zinsen zu kämpfen hatten - konnte Griechenland zu niedrigeren Zinsen refinanzieren als vorher. Griechenland hat eine sehr stabile, geschäftsfreundliche Regierung. Daher sieht Griechenland gut aus.

Welche Märkte sind aus Ihrer Sicht aktuell über- und welche untergewichtet?

Wylenzek: Für mich ist es dieses Jahr: übergewichtet Spanien, Italien, Deutschland. Frankreich als Untergewicht. Die skandinavischen Länder könnten jetzt attraktiver werden, einfach dadurch, dass wir Zinssenkungen gesehen haben. Die skandinavischen Volkswirtschaften sind sehr sensitiv zu Zinssenkungen. Sie waren die sensitivsten Länder, als die Zinsen erhöht wurden – Schweden hat da sehr gelitten. Jetzt fallen die Zinsen in Europa, und das hilft den skandinavischen Ländern sehr stark. Daher fange ich an, ein bisschen positiver gegenüber Skandinavien zu sein.

Was ist aus Ihrer Sicht das größte bisher unterschätzte Risiko für europäische Aktien?

Wylenzek: Es gibt drei große Themen: Ein großer Sell-off in den USA, sollte es zu einer KI-Blase kommen, die platzt. Die geopolitische Situation mit dem Krieg in der Ukraine. Und das politische Konstrukt der EU.

Zum ersten: Wenn der US-Markt eine größere Korrektur hinlegt, fallen alle anderen Aktienmärkte auch. Aber über die letzten Jahre haben sich die Trends in den USA und Europa entkoppelt. In Europa sind Value-Aktien sehr gut gelaufen, in den USA Growth-Aktien. Die Korrelation zwischen den Märkten ist deutlich zurückgegangen. Europa würde weniger stark korrigieren, als wir das in der Vergangenheit erwartet hätten.

Das wahrscheinlichste Risiko sind die politischen Entwicklungen. Wir können eine Situation haben, in der in Frankreich eine sehr eurokritische Regierung an der Macht ist und zur gleichen Zeit eine italienische Regierung anfängt, weniger mit der EU zu kooperieren. In der dann auch euroskeptische Regierungen in anderen Ländern größeren Einfluss haben. Dann hätten wir Probleme, wodurch die EU-Integration sich deutlich verlangsamt und vielleicht etwas zurückentwickelt.

Das wäre ein großes Problem für europäische Aktien. Internationale Investoren hoffen, dass sich die EU näher zusammenbewegt, mehr Integration schafft, einen wirklich einheitlichen Markt. Jedes Mal, wenn es da Unsicherheit gibt, verlassen internationale Investoren den europäischen Markt. Das können wir ganz klar sehen bei der Euro-Krise, den Wahlen in den Niederlanden und in Frankreich. Das ist wahrscheinlich das größte Risiko.