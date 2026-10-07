Benachrichtigungen Alles als gelesen markieren
ETF-Portal NEU
News
Datenbank
Kapitalanlage
Altersvorsorgedepot
Karriere
Service
Experten
Newsletter
Podcast
Fondsanalyse-App
Alle wichtigen Fonds-Daten jederzeit mobil zur Hand. Analysen, Vergleiche und Portfoliomanagement jetzt unterwegs nutzen.
Laden Im App Store
Jetzt Bei Google Play
Mein Konto
Einloggen Registrieren Kontoeinstellungen Meine Merkliste Newsletter
Watchlist Musterdepot
Ausloggen
Erstellen Sie ein kostenloses Konto oder melden Sie sich an.

Märkte bewegen Aktien, Zinsen, Politik. Und Menschen. Deshalb präsentieren wir dir hier die bedeutendsten Analysen und Thesen von Top-Ökonomen - gebündelt und übersichtlich. Führende Volkswirte und Unternehmensstrategen gehen den wichtigen wirtschaftlichen Entwicklungen clever und zuweilen kontrovers auf den Grund.

Da diese Artikel nur für Profis gedacht sind, bitten wir Sie, sich einmalig anzumelden und einige berufliche Angaben zu machen. Geht ganz schnell und ist selbstverständlich kostenlos.

Bitte geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein.
oder

Volkswirt Henning Vöpel

Wie Fragen von Macht, Fortschritt und Ideen wieder an Bedeutung gewinnen

Henning Vöpel
Henning Vöpel ist Direktor des Centrums für Europäische Politik.
Henning Vöpel ist Direktor des Centrums für Europäische Politik. Bildquelle: Centrum für Europäische Politik / Canva
Was bedeutet der globale Systemwettbewerb unter den veränderten Bedingungen für Europa? Henning Vöpel über einige fundamentale Prinzipien, die den Lauf der Geschichte beeinflussen.

An welchem Punkt der Geschichte befinden wir uns heute? Diese Frage stellt sich angesichts der Vielzahl an Ereignissen und Entwicklungen, die in ihrer Tragweite und in ihren Überlagerungen und Wechselwirkungen kaum noch zu verstehen sind. Welche davon haben wirklich eine Bedeutung, welche bleiben dagegen eine Fußnote der Geschichte? Wird China das 21. Jahrhundert tatsächlich dominieren? Wird die Demokratie überleben? Und ist das Schicksal schon besiegelt oder wovon hängt es ab, falls nicht? Die Fragen von Macht, Technologie und Ideologie gewinnen wieder an Bedeutung in einer Zeit, in der nichts mehr sicher und alles möglich scheint.

Wie hat Ihnen der Artikel gefallen?
Danke für Ihre Bewertung
Leser bewerteten diesen Artikel durchschnittlich mit 0 Sternen
Senden Sie hier vertraulich Hinweise oder Fragen an die Redaktion

Über den Autor

Neue Artikel der Denker der Wirtschaft

×
Suche unterstützt von
Schnellzugriff
Podcasts Fonds- & ETF-Suche Whitepaper Ihr Konto
News
News-Übersicht
Personalien Unternehmen Finanzmärkte Politik & Gesellschaft Recht & Regulatorik
Analysen
Denker der Wirtschaft Whitepaper Interviews Studien & Umfragen Kommentare
Service
Termine & Events E-Paper Podcasts Videos
Datenbank
ETF-Suche
ETF-Vergleich Die besten ETFs Die größten ETFs Neue ETFs Nachhaltige ETFs ETF-Anbieter
Fonds-Suche
Fonds-Vergleich Die besten Fonds Die größten Fonds Neue Fonds Nachhaltige Fonds Fonds-Anbieter
Service
Watchlist Musterdepot Fondsplan-Rechner 100 Fondsklassiker Große Fondsstatistik Kurs-Alarm
Altersvorsorgedepot
Übersicht
Die Grundlagen Für Berater & Vermittler Praxisfälle
Förderrechner
Kapitalanlage
ETFs
Klassische ETFs Aktive ETFs Welt-ETFs Themen-ETFs Dividenden-ETFs ETCs
Fonds
Aktienfonds Mischfonds Rentenfonds Geldmarktfonds Deutschlandfonds Immobilienfonds
Finanzprodukte
Aktien Alternatives Anleihen Gold & Edelmetalle Immobilien Krypto Rohstoffe Währungen
Dienstleister
Asset Manager Depotbanken Finanzberater Fintechs KVGs Maklerpools
Karriere
Übersicht
Die besten Arbeitgeber Gehaltsreport Karrieretipps Karrierewege
Service
Tools
Sparplanrechner Musterdepot Profi-Depots Watchlist
Termine
Kongresse Online-Schulung Webinare Private Banking Kongress
Formate
Newsletter E-Paper Podcasts Videos
Experten Anzeigen
Globale Investmentstrategien
Altersvorsorge
Research Insights
Nebenwerte
Small und Mid Caps
Renditestarke Investments
Globale Perspektive
Research-basiert
Nachhaltigkeit
Langfristiger Fokus
Wertorientiert
Research-Stärke
Themenfonds
Alternative Anlagen
Schwellenmärkte
Aktives Management
Familienunternehmen
Tradition
ETFs
Marktführer
Globale Expertise
Schwellenländer
ETFs
Globale Investments
Über unsere Experten
Ob Analysten, Portfoliomanager oder CEOs: Unsere Experten sind Marktprofis aus dem Asset Management, die ihre Einblicke mit Ihnen teilen. Sie liefern klare Markteinschätzungen, fundierte Analysen und berichten darüber, wie sie ihre Strategien taktisch anpassen.
dasinvestment.com © 1996-2026 Das Investment
Cookie-Einstellungen
Artikel gemerkt Artikel entfernt Artikel erfolgreich entfernt Artikel wiederhergestellt
Der Artikel wurde zu Ihrer Merkliste hinzugefügt. Der Artikel wurde von Ihrer Merkliste entfernt.
Zur Merkliste