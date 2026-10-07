Volkswirt Henning Vöpel
Wie Fragen von Macht, Fortschritt und Ideen wieder an Bedeutung gewinnen
An welchem Punkt der Geschichte befinden wir uns heute? Diese Frage stellt sich angesichts der Vielzahl an Ereignissen und Entwicklungen, die in ihrer Tragweite und in ihren Überlagerungen und Wechselwirkungen kaum noch zu verstehen sind. Welche davon haben wirklich eine Bedeutung, welche bleiben dagegen eine Fußnote der Geschichte? Wird China das 21. Jahrhundert tatsächlich dominieren? Wird die Demokratie überleben? Und ist das Schicksal schon besiegelt oder wovon hängt es ab, falls nicht? Die Fragen von Macht, Technologie und Ideologie gewinnen wieder an Bedeutung in einer Zeit, in der nichts mehr sicher und alles möglich scheint.