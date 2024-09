Artikel hören Europa im Visier Fonds-Boutiquen wollen international wachsen Die Audioversion dieses Artikels wurde künstlich erzeugt.

Europa im Visier Fonds-Boutiquen wollen international wachsen

Viele Vermögensverwalter zieht es in die Ferne, wie aus einer Umfrage von Universal Investment hervorgeht. Demnach will mehr als die Hälfte der Fonds-Boutiquen bereits in den kommenden 12 bis 24 Monaten ihr Geschäftsglück im Ausland suchen, insbesondere in Europa.