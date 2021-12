Europa-Liga: VW fliegt aus Leitindex

VW verpasst sein zehnjähriges Indexjubiläum nur knapp: Am 11. Dezember 2000 haben die Wolfsburger den französischen Medienkonzern Canal+ ersetzt, den Vivendi zuvor übernommen hatte.Als einziger Auto-Wert verbleibt Daimler im Index. Der französische Konkurrent Renault wurde im vergangenen Herbst rausgenommen.Der Euro Stoxx 50 ist der Index, auf den es in Deutschland die meisten börsennotierten Indexfonds (Exchange Traded Funds, ETF) gibt. Derzeit haben acht Anbieter mindestens eine solche ETF-Tranche an der Deutschen Börse notiert.