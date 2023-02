Starke wirtschaftliche Entwicklung Outperformance: Wie Europa von der Trendwende am Markt profitiert

Im Vergleich zu den USA hat Europa hat in den vergangenen Wochen eine starke wirtschaftliche Entwicklung gezeigt. Das lässt sich auch an den Indikatoren für wirtschaftliche Überraschungen der beiden Regionen ablesen.

Was sind die Gründe für die Outperformance europäischer Aktien?

Der überwältigende Widerhall an den Börsen lässt sich mit der milden Witterung, der daraus resultierenden Entspannung der Energiesituation, den Plänen zur Haushaltsstützung sowie der Wiederaufnahme der Wirtschaftstätigkeit in China erklären. Seit dem 31. August 2022 liegt die Outperformance europäischer Aktien, gemessen am Euro Stoxx 50 Index gegenüber dem US-amerikanischen S&P 500 Index, bei 17,5 Prozent. Wenn man die Stärkung des Euros gegenüber dem US-Dollar berücksichtigt, stehen sogar 23,5 Prozent zu Buche.

Frédéric Leroux, Carmignac

Natürlich ist bei aller relativen Stärke Europas auch ein gewisses Maß an Rückschläge zu erwarten, da solche Entwicklungen Pausen benötigen, um sich fortzusetzen. Wir bei Carmignac werden daher keine kurzfristigen Wetten darüber abschließen, ob diese großartige Rally in Europa anhalten wird. Allerdings halten wir es für wahrscheinlich, dass sich diese Trendwende zugunsten Europas nach zwölf Jahren fast ununterbrochener Outperformance der USA in eine längere Bewegung einreiht, die gerade erst begonnen hat.

Zyklische Volkswirtschaften wachsen dynamischer

Das Inflationsregime, das die Volkswirtschaften der sogenannten Industrieländer seit 2021 erleben, begünstigt Finanzströme vom Westen (USA) in den Osten (Europa, China, Japan). Diese Finanzströme sind offenbar der Erkenntnis geschuldet, dass das Wachstum der stärker zyklischen Volkswirtschaften dynamischer als erwartet ausfallen könnte. Dies könnte zu einer merklichen Aufwertung der mehr europäischen, chinesischen und japanischen Börsen führen, die über einen höheren Anteil zyklischer Werte verfügen.

Darüber hinaus dürfte das rationaler anmutende Zinsumfeld nun wieder Unternehmen begünstigen, deren Geschäftstätigkeit in der Vergangenheit einen größeren Nutzen für die Wirtschaft hatte.