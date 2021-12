Redaktion 06.10.2016

Europa-Prognose für 2017 „Geldpolitik noch nicht am Ende der Fahnenstange“

Die Europäische Zentralbank hat die Wirtschaft in den letzten Jahren mit Niedrigzinsen und Anleihenkaufprogrammen unterstützt. Geht es auch 2017 so weiter? Joachim Fels, Global Economic Advisor bei Pimco, erläutert im Video, was er von der Geld- und Fiskalpolitik erwartet.