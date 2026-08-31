Der Bellevue Entrepreneur Europe Small im Porträt
Wenn man sein Portfolio europäisch ausrichten möchte, kommt man an den kleineren und mittleren Werten, sprich Small & Mid Caps, nicht vorbei. Die Anlageklasse hat zwar einige schwierige Jahre hinter sich, doch die Erholung, begonnen im Jahr 2025, setzt sich weiter fort, auch in der Breite. Wir stellen für dieses Segment den Bellevue Entrepreneur Europe Small (ISIN: LU0631859229) vor. Der Anlass könnte kaum passender sein: Der Fonds hat vor kurzem sein 15-jähriges Jubiläum gefeiert.