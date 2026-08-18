USA und China machen die Schlagzeilen – doch ohne Europa liefe kein KI-Boom. Wo der Kontinent längst führt und wo ihm der letzte Schritt fehlt, erklärt Jürgen Brückner.

Technologie-Standort ASML, Zeiss, Trumpf – wie Europa den globalen KI-Boom erst möglich macht

Europa zeichnet sich vor allem durch ein dichtes Netz von Universitäten und Forschungsinstituten aus, die häufig länderübergreifend zusammenarbeiten.

Wer die Entwicklung der Künstlichen Intelligenz und anderer Technologiefelder aufmerksam verfolgt, könnte zu dem Schluss gelangen, Europa sei den USA und China hoffnungslos unterlegen. Ein solcher Blick, der sich allein auf die bahnbrechenden Errungenschaften jener Länder richtet, verkennt jedoch, dass Europa auf zahlreichen Feldern eine führende Position behauptet. Dass diese oft übersehene Stärke zunehmend Beachtung findet, zeigt sich daran, dass jüngst auch die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ neun deutsche Unternehmen porträtierte, die den weltweiten KI-Boom überhaupt erst ermöglichen.

Europas Stärke liegt im Zusammenspiel

Das vielleicht bekannteste Beispiel ist das niederländische Unternehmen ASML, ohne dessen hochkomplexe Anlagen zur Herstellung kleinster Chipstrukturen viele der heute selbstverständlichen Anwendungen nicht denkbar wären. Bei der Herstellung der leistungsfähigsten Chips führt an diesen Maschinen derzeit kaum ein Weg vorbei, auch nicht in den USA oder China.

Doch auch ASML ist seinerseits auf ein hochkomplexes Ökosystem angewiesen: Die Fertigung seiner Anlagen verlangt das präzise Zusammenspiel zahlreicher Zulieferer, unter ihnen der deutsche Optikhersteller Zeiss und der Lasertechnik-Spezialist Trumpf.

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Auch das Cern und die aus ihm hervorgegangenen Anwendungen – allen voran das World Wide Web – brauchen den Vergleich mit führenden Einrichtungen in den USA und China nicht zu scheuen. Vor allem aber zeichnet sich Europa durch ein dichtes Netz von Universitäten und Forschungsinstituten aus, die häufig länderübergreifend zusammenarbeiten.

Ihre besondere Stärke liegt in der Grundlagenforschung, die der Entwicklung neuer Modelle vorausgeht und den späteren Durchbrüchen oft erst den Weg bereitet. Max Plancks Quantenhypothese von 1900 besaß zunächst keinerlei praktischen Nutzen und wurde erst Jahrzehnte später zur Grundlage von Transistor, Laser und Mikrochip. Für diese Stärke steht auch die hohe Zahl europäischer Nobelpreisträger in den Naturwissenschaften sowie der Träger der Fields-Medaille, des „Nobelpreises“ der Mathematik.

Souveränität statt Autarkie

Es wäre verfehlt, technologische Souveränität auf sämtlichen Feldern anzustreben. Erstrebenswert ist vielmehr, dass Europa dort seine Stärken zur Geltung bringt und Unabhängigkeit erlangt, wo es dank des Renommees seiner Forschung bereits über Wettbewerbsvorteile verfügt. Auch der Erfolg von Airbus, das bei den weltweiten Auslieferungen derzeit vor Boeing liegt, darf als Beleg gelungener europäischer Integration gelten.

Allerdings gelingt es Europa bislang nicht immer, wissenschaftliche Stärke ebenso erfolgreich in skalierbare Geschäftsmodelle und globale Technologiekonzerne zu übersetzen. Vor allem bei Wachstumskapital und Kommerzialisierung besteht weiterhin Nachholbedarf.

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Europas Chancen von morgen

Für Europas Position spricht nicht zuletzt sein Rechtssystem: Kodifizierte Normen gewähren vielfach eine höhere Rechtssicherheit als das Fallrecht angelsächsischer Prägung, da sich das Risiko im Voraus abschätzen lässt, statt vom Urteil einer Geschworenenjury abzuhängen. Und mögen die europäischen Erfolge auch nicht für dieselben Schlagzeilen sorgen wie SpaceX oder ChatGPT, so sind die Fortschritte in der Raumfahrt, den Materialwissenschaften und der Halbleiterindustrie doch unübersehbar.

Ein Hochschulsystem, das Talente unabhängig von ihren finanziellen Mitteln anzieht, stellt einen weiteren Vorteil dar — zumal in einem Umfeld, in dem die USA künftigen Studierenden den Zugang zunehmend erschweren. Ein Feld schließlich, auf dem Europa gute Voraussetzungen für eine führende Rolle besitzt, ist das neuromorphe Rechnen: Nach dem Vorbild des menschlichen Gehirns arbeitet es mit einem Bruchteil der Energie herkömmlicher Rechnersysteme. Gerade bei humanoiden Robotern, im Internet der Dinge und beim kommenden Mobilfunkstandard 6G ließe sich daraus eine stärkere Rolle gewinnen.