Neuer Dividenden-Rekord: Im vergangenen Jahr schütteten Unternehmen weltweit 1,75 Billionen US-Dollar an Anleger aus – ein Plus von 5,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das geht aus Berechnungen der britischen Fondsgesellschaft Janus Henderson hervor. Auch bei deutschen Unternehmen steigen die Dividenden trotz Krise: In diesem Jahr fließen in Summe voraussichtlich knapp 61 Milliarden Euro an Dax- und M-Dax-Anleger, wie eine Analyse der DZ Bank zeigt.

Vorsichtigen Anlegern empfehlen die Bank-Analysten auf sogenannte Dividendenaristokraten zu setzen, die kontinuierlich Dividenden gezahlt und angehoben haben. Für Investoren mit höherer Risikobereitschaft sind Titel mit attraktiver Dividendenrendite und zusätzlichem Kurspotenzial interessant – am europäischen Aktienmarkt sowie in den USA hat die DZ Bank insgesamt 18 solcher Unternehmen ausgemacht. Darunter fallen Werte, deren Dividendenrendite mindestens 3 Prozent beträgt.

Welche 14 europäischen und 4 US-amerikanischen dividendenstarken Aktien zusätzlich Kurspotenzial bieten, zeigen wir auf den folgenden Seiten – sortiert nach Region und Alphabet (Stand der DZ-Bank-Studie: 17. März 2025).

Die deutschen, unter Wert gehandelten Ausschüttungs-Könige sind Teil einer eigenen Auswertung, die hier zu finden ist.

Europa:

Axa

ISIN: FR0000120628

Branche: Versicherungen

Fairer Wert: 43 Euro

Dividendenrendite 2025 (erwartet): 5,5 Prozent

Dividendenrendite 2026 (erwartet): 5,9 Prozent