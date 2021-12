Ansgar Neisius 19.04.2012 Lesedauer: 1 Minute

Europa: Wie Stockpicker das Beste aus den Aktienmärkten holen

Europa ist am Ende? Von wegen. Manchen Unternehmen geht es besser als je zuvor. Am Aktienmarkt lässt sich das kaum ablesen – wohl aber an der Erfolgsbilanz einiger Fondsmanager.