Europa-Aktien: Überzeugende Argumente wie lange nicht mehr

Europäische Aktien haben die vergangenen zehn Jahre im Schatten der US-Aktien verbracht, weil Anleger die Dynamik der US-Technologiewerte bevorzugten. Derzeit werden seit Langem geltende Annahmen jedoch regelmäßig infrage gestellt, und wir gehen davon aus, dass sich tatsächlich ein Wandel vollzieht. Europa wird als Anlagemöglichkeit zunehmend attraktiv – und zwar aufgrund seiner eigenen Vorzüge und nicht nur in Reaktion auf die Schwierigkeiten an den US-Märkten. Unsere positive Einschätzung Europas ergibt sich nicht zuletzt daraus, dass die geplanten US-Zölle vor allem auf China abzielen und nur europäische Unternehmen direkt betreffen würden, die hauptsächlich in die USA exportieren.

Lockerung der Schuldenbremse und gezielte Investitionen: Potenzial für eine Rally

Francis Ellison,

Columbia Thredneedle Investments

Europäische Aktien sind unbeliebt, werden zu wenig gehandelt und gelten als unterbewertet; im Vergleich zu ihren US-Pendants haben sie sich unterdurchschnittlich entwickelt. Dennoch greifen vor allem europäische Anleger weiterhin zu. Die aktuellen Herausforderungen in den USA – drohende Zölle, politische Instabilität und überhöhte Bewertungen am Aktienmarkt – liefern bereits überzeugende Argumente für eine verstärkte geografische Diversifizierung. Zudem kommen in Europa zusätzliche Katalysatoren hinzu, die das Potenzial haben, eine anhaltende Aktienrally zu unterstützen.

Die Entscheidung Deutschlands, die Schuldenbremse zu lockern, markiert einen wichtigen Wendepunkt. Bisher schrieb die im Grundgesetz verankerte Regel vor, dass der Bund seine jährliche Neuverschuldung auf maximal 0,35 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) begrenzen muss. Das schränkte die staatlichen Investitionsmöglichkeiten erheblich ein. Entsprechend liegt die deutsche Staatsverschuldung mit rund 62 Prozent des BIP deutlich unter dem Niveau vieler anderer europäischer Länder – etwa Frankreich (111 Prozent), Großbritannien (97 Prozent) oder Italien (135 Prozent). Nun hat der nächste Bundeskanzler Friedrich Merz zwei wichtige Ausnahmen durchgesetzt: einen Sonderfonds von 500 Milliarden Euro für Infrastrukturprojekte sowie zusätzliche Verteidigungsausgaben in Höhe von mehr als 1 Prozent des BIP.

Damit vollzieht sich ein grundlegender Wandel in einem Land, das bislang für seine besonders strikte Haushaltspolitik in Europa bekannt war, wobei ein erheblicher Teil der geplanten Investitionen der europäischen Wirtschaft zugutekommen dürfte. Dies könnte andere Länder zu ähnlichen Schritten ermutigen und die Voraussetzungen für ein attraktiveres Investitionsumfeld in Europa schaffen.

Wichtig ist dabei, dass die geplanten Ausgaben gezielt Sektoren unterstützen, die von den aktuellen wirtschaftlichen Veränderungen in Europa profitieren. Vor allem Aktien aus den Bereichen Verteidigung, Infrastruktur und Industrie – vor allem solche, die an deutschen Projekten beteiligt sind – könnten deutlich an Wert gewinnen.

Die EZB-Politik stützt

Eine weitere Konjunkturstütze ist die Geldpolitik. Obwohl aufgrund der Verteidigungs- und Staatsausgaben langfristig ein gewisses theoretisches Zinsrisiko bestehen könnte, ist die öffentliche Finanzlage in Deutschland nicht angespannt, sie stellt ein geringeres Problem als in anderen europäischen Ländern dar. In Europa besteht im Vergleich zu den USA ein größerer Spielraum für geldpolitische Lockerungen – die europäischen Zinssätze könnten bis Ende 2025 von derzeit 2,25 Prozent auf unter 1,5 Prozent fallen. Dies würde europäische Aktien stützen, insbesondere in zinssensiblen Sektoren wie Banken und Immobilien.

Gegenwärtig sind Zölle ein weltweit beherrschendes Thema, und auch Europa ist davon nicht ausgenommen. Es gibt jedoch zwei Faktoren, die den Schaden für Europa begrenzen könnten. Ein Faktor besteht in der Tatsache, dass die Zölle nur diejenige Unternehmen betrefffen, die ihre Produkte in die USA exportieren. Während Autos, Spirituosen und einige Bereiche des Luxussektors betroffen sein werden, gibt es in Europa viele Unternehmen, die im Dienstleistungs- oder Technologiesektor tätig sind. Diese Dienstleistungssegmente werden nicht von Zöllen betroffen sein.

Viele europäische Branchen sind weitgehend unabhängig von der US-Zollpolitik

Ein zweiter wichtiger Faktor ist, dass die Zölle den US-Unternehmen in vielerlei Hinsicht mehr schaden als den europäischen. Mit seiner Agenda will US-Präsident Trump nicht nur Europa (und andere Regionen) den Zutritt zum US-Markt erschweren, sondern auch die US-Unternehmen dazu zwingen, ihre geschäftlichen Aktivitäten zu überdenken. Das Ziel besteht darin, das Offshoring zu beenden und Industrie und Produktion von billigeren Standorten wie Mexiko, Vietnam und Afrika zurück in die USA zu holen. Es geht somit um etwas ganz anderes als eine pauschale Abneigung gegen Europa – die vorgeschlagenen Strafzölle fallen hier außerdem deutlich bescheidener aus als für andere Länder.

In Europa gibt es mehrere Branchen, die strukturell vorteilhaft positioniert sind. So ist etwa im Luxusgütersektor die Preisgestaltungsmacht weiterhin stark ausgeprägt. Zugleich profitieren europäische Industrie-, Software- und andere Technologieunternehmen von einem langfristigen Wachstum, das durch Automatisierung, künstliche Intelligenz und die Digitalisierung der Industrie entsteht.

Von welchen Sektoren und Unternehmen Anleger in Europa profitieren können

Europa erscheint insgesamt attraktiv, doch ein breit angelegtes Engagement ist in diesem Markt nicht die beste Strategie. Bestimmte Sektoren werden noch jahrelang mit Herausforderungen zu kämpfen haben. Die europäischen Automobilhersteller waren schon vor der Einführung der Zölle mit Problemen in den Lieferketten und der Disruption ihres Geschäftsmodells durch die Umstellung auf Elektrofahrzeuge konfrontiert. Im Bereich Elektrofahrzeuge bietet China billigere und bessere Technologien. Wer einfach in einen breit aufgestellten Europa-ETF investiert, wäre zwangsläufig stark in Branchen engagiert, die derzeit unter Druck stehen – etwa bei europäischen Automobilherstellern, die mit Lieferkettenproblemen und der Konkurrenz aus China im Bereich Elektromobilität kämpfen.

Aus diesem Grund ist eine aktive Aktienauswahl entscheidend. Der Schlüssel liegt darin, die „Rohdiamanten“ zu identifizieren – Unternehmen, die von den makroökonomischen Risiken (Zölle) abgeschirmt und so positioniert sind, dass sie von dem Aufschwung in Europa (Lockerung der Schuldenbremse) profitieren können.

Ein hervorragendes Beispiel ist der deutsche Softwareriese SAP*, dessen Marktkapitalisierung inzwischen größer ist als die der gesamten deutschen Automobilindustrie (Bloomberg, Stand: 25. März 2025). Das spiegelt die wachsende Bedeutung von Technologie und digitaler Infrastruktur im Vergleich zur traditionellen Fertigung wider. Auch mit Blick auf Deutschland gilt: Anleger, die sich in einen ETF oder Indexfonds einkaufen, der die gesamte Bandbreite des deutschen Marktes abbildet, holen sich unterdurchschnittlich entwickelnde Automobilaktien und Schwerindustrietitel ins Depot. Mit einem Fokus auf Qualität und zukunftsorientierten Geschäftsmodelle lässt sich jedoch erhebliches, unbelastetes Aufwärtspotenzial ausschöpfen.

Auch im Bankensektor ist die Aktienauswahl entscheidend. Die europäischen Banken, vor allem südeuropäische, haben sich in den vergangenen zehn Jahren stark erholt, was auf eine Verbesserung ihrer Bilanzen und eine größere Kapitaldisziplin zurückzuführen ist. Die besten Anlagemöglichkeiten bieten jedoch gut kapitalisierte Banken mit soliden Geschäftsmodellen – und nicht solche, die lediglich von steigenden Zinsen profitiert haben. Anleger müssen auch hier selektiv vorgehen, um leistungsschwache Institute zu meiden und gleichzeitig das Potenzial gut positionierter Finanzunternehmen zu nutzen.

Warum selektives Investieren der Schlüssel zum Erfolg in Europa ist

Am Ende investieren wir nicht in Volkswirtschaften, sondern in einzelne Unternehmen. Entscheidend für ihren Erfolg sind vor allem drei Faktoren: ein starkes Geschäftsmodell, die Fähigkeit, von makroökonomischen Trends zu profitieren, und eine hohe Widerstandskraft gegenüber wirtschaftlichen Schwankungen. Genau deshalb spielt der Faktor Qualität bei Anlagen in Europa eine so zentrale Rolle.

Qualitativ hochwertige Unternehmen zeichnen sich durch erhebliche Preissetzungsmacht, dauerhafte Wettbewerbsvorteile und die Fähigkeit aus, langfristig stabile Cashflows zu erwirtschaften. In Europa finden sich solche Unternehmen besonders häufig in Sektoren wie Luxusgüter, spezialisierte Industrieunternehmen und ausgewählte Technologiebereiche. Diese Firmen sind nicht nur bestens positioniert, um von den wirtschaftlichen Veränderungen in Europa zu profitieren – sie behaupten sich auch im globalen Wettbewerb erfolgreich.

Qualität und Widerstandsfähigkeit sind eng miteinander verknüpft: Konjunkturzyklen können kurzfristig zu höherer Volatilität führen, doch Unternehmen mit starker Marktstellung, erfahrenem Management und einer disziplinierten Kapitalstrategie entwickeln sich unserer Erfahrung nach langfristig überdurchschnittlich gut. Die jüngste Marktentwicklung – bei der Kursgewinne vor allem auf wenige europäische Unternehmen konzentriert waren – zeigt deutlich, wie wichtig eine gezielte Auswahl der Investitionen ist. Ein breiter, pauschaler Ansatz würde dem Potenzial Europas nicht gerecht.

Europäische Aktien: Warum jetzt aktives Stockpicking zählt

Die Argumente für europäische Aktien sind derzeit so überzeugend wie seit Jahren nicht mehr. Zwar sprechen der Bewertungsabschlag, mögliche fiskalische Impulse und eine lockerere Geldpolitik für ein günstiges Marktumfeld – profitieren werden davon aber längst nicht alle Unternehmen. Entscheidend ist, gezielt auf qualitativ hochwertige Firmen zu setzen: Unternehmen mit robuster Geschäftsbasis, starker Preissetzungsmacht und der Fähigkeit, sowohl von europäischen als auch globalen Trends zu profitieren. Eine aktive Aktienauswahl ist daher der Schlüssel, um dieses Potenzial erfolgreich zu nutzen.

Der CT (Lux) Pan European Focus setzt konzentriert auf 30 bis 40 Qualitätsunternehmen mit nachhaltigem Wachstum. Mehr dazu hier.

* Die Nennung bestimmter Aktien stellt keine Anlageempfehlung dar.