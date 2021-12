Europäische Aktien „Erstmals wieder Tendenz zu positiven Gewinnrevisionen“

Mehr als die konkreten Ergebnisse beschäftigen zurzeit die Analystenerwartungen das Geschehen. Seit Beginn des Jahres 2015 zeichnet sich erstmals eine Tendenz ab, dass Gewinnrevisionen wieder nach oben gehen, dass also vorsichtigere Schätzungen durch einen optimistischeren Ausblick ersetzt werden. Das ist eine neue Erfahrung für Europa nach fast vier Jahren andauernder negativer Revisionen und lässt hoffen für das Börsenjahr 2015.Wir hatten vereinzelt negative Überraschungen für Unternehmen aus unserem Portfolio. Zum Beispiel bei TGS Nopec. Bei dem norwegischen Anbieter geowissenschaftlicher Daten für Unternehmen in der Sparte Öl- und Gasexploration haben die niedrigeren Ölpreise für einen starken Nachfrageeinbruch gesorgt. Interessanterweise reagierten die Märkte nur kurzfristig negativ, und die Rückschläge konnten in sehr kurzer Zeit wieder aufgeholt werden. Noch richten die Märkte ihr Augenmerk auf die Zukunft und betrachten Rückschläge als vorübergehend.Mehr als für die tatsächlichen Quartalszahlen interessieren sich die Marktteilnehmer im Augenblick für die Frage, wie sich die Weltkonjunktur entwickelt. In den vergangenen Monaten wurden die europäischen Börsen beflügelt von der Aussicht auf steigende Unternehmensgewinne in Europa. Grund dafür waren niedrigere Ölpreise, nachlassender Druck in einigen Krisenstaaten, zum Beispiel in Spanien, aber insbesondere der festere Dollar. Vor allem stieg die Hoffnung auf höhere Exporte in die USA, wo sich immer stärker eine wirtschaftliche Erholung durchsetzt.Nach der ersten Euphorie beobachten die Börsianer nun aufmerksam, ob sich die USA halten können oder wieder das Risiko einer Abschwächung besteht. Die Unsicherheiten an den Bond-Märkten sind als zusätzlicher Belastungsfaktor ins Spiel gekommen. Wir betrachten dies in erster Linie als eine Konsolidierungsphase und sehen den kommenden Monaten weiterhin optimistisch entgegen. Allerdings würde es mich nicht wundern, wenn wir für eine Weile verstärkte Unsicherheit und stärkere Kursschwankungen erleben. Der kurzfristige Nachrichtenstrom birgt ja immer mal wieder unvorhersehbare Überraschungen, die dann die eher kurzfristig orientierten Marktteilnehmer verunsichern. Wir beobachten dies genau, um gegebenenfalls die sich bietenden Kaufgelegenheiten zu nutzen.Solche kurzfristigen Vorhersagen sind immer mit einer Menge Unsicherheiten behaftet, weshalb wir unsere eigene Anlagestrategie nie auf solche kurzfristigen Betrachtungen abstellen. Ich denke aber, dass wir in den Zahlen zunehmend die bereits erwähnten positiven Einflüsse reflektiert sehen werden und würde auf eine weitere Verbesserung der Ergebnisse tippen.Es gibt durchaus Herausforderungen. Die Geopolitik dürfte die Stimmung und das Wirtschaftswachstum belasten. Wir gehen davon aus, dass die Performance in den einzelnen Sektoren und Ländern weiterhin stark variiert. Schließlich wirken sich niedrige Ölpreise und ein schwacher Euro unterschiedlich auf verschiedene Marktbereiche aus. Insgesamt bleiben wir für den Rest des Jahres jedoch optimistisch für europäische Aktien. Wir meinen, dass nicht die Wette auf ein einzelnes makroökonomisches Thema zum Anlageerfolg führt, sondern Stockpicking für die Wertentwicklung in diesem Jahr entscheidend sein wird. Wir versuchen die Marktvolatilität für Zukäufe in Unternehmen zu nutzen, die unserer Einschätzung nach starke und nachhaltige Wettbewerbsvorteile, gesunde Bilanzen und kräftige Cashflows vorweisen können. Gern können diese auch aus unpopulären Marktsegmenten kommen.