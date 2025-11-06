Der famose US-Aktienmarkt mit seinen Technologie-Giganten läuft seinem europäischen Pendant seit Jahren relativ davon – die USA können für ihre glücklichen Investoren über die vergangenen 15 Jahre dreimal mehr zulegen. Entsprechend schrumpft Europas Gewicht im globalen Kontext sukzessive auf aktuell nurmehr rund ein Sechstel der globalen Marktkapitalisierung gegenüber seiner doppelt so großen Bedeutung vor nur etwas über einem Jahrzehnt.

Es gibt keinen Automatismus, der impliziert, dass auf eine vergleichsweise schwächere regionale Börsenphase eine Stärke folgen muss. Heute sprechen allerdings moderate Bewertungen europäischer Firmen, attraktive Dividenden, einzelne Unternehmensperlen und ein politisch getriebener Investitionsschub für eine Wiederentdeckung unseres europäischen Heimatmarkts. Wird Europa aktienseitig bald wieder MEGA („Make Europe Great Again“)?

Bewertungsrabatt, Dividendenstärke und staatliche Investitionsprogramme als Treiber

Europäische Aktien handeln im internationalen Vergleich mit spürbarem Abschlag bei Vergleichsmaßstäben wie Gewinn- oder Eigenkapitalvielfaches. Dieser Bewertungsrabatt erhöht die künftige Renditeerwartung und eröffnet Aufholpotenzial, sobald die Gewinndynamik wieder anzieht.

Zudem bieten europäische Aktien im internationalen Vergleich überdurchschnittlich hohe Dividenden, die auch in turbulenten Zeiten für stabile Erträge sorgen. Hinzu kommen historisch hohe Aktienrückkäufe.

Aktuell wirken fiskalpolitische Maßnahmen zusätzlich als Rückenwind und stärken die Chancen europäischer Aktien auf eine wettbewerbsfähige Performance gegenüber anderen Regionen.

Milliardenschwere staatliche Investitionsprogramme – insbesondere in Deutschland – wirken in die wirtschaftliche Breite. Investitionen fließen in Verteidigung und Sicherheit, Infrastruktur, digitale Netze und Stromversorgung. Durch den Infrastrukturausbau profitieren ebenso die Baubranche (Bau und Grundstoffe) sowie Finanzdienstleister aufgrund erhöhter Nachfrage nach Krediten und Finanzierungsprodukten. Der Infrastrukturausbau fördert zudem die Attraktivität des Standort Deutschland und Europa, was wiederum neue Firmen mit Investitionen anlockt. Davon profitieren auch börsennotierte Unternehmen: Ihre Umsätze und Gewinne werden gestützt, wovon letztlich auch die Aktionäre als Teilhaber profitieren.

Europa ist im internationalen Vergleich strukturell weniger technologiezentriert, dafür stärker in Industrie, Basiskonsum und Finanzwerten verankert. Genau dies macht Europa aktientechnisch komplementär zur internationalen Aktieninvestition. Das Thema ist auf zwei Ebenen relevant: kurzfristig, weil derzeit Bewertungsabschläge und Dividenden attraktiv wirken; und langfristig, weil Europa in mehreren Zukunftsbranchen vor umfangreichen Investitionswellen steht, die das Fundament für künftiges Wachstum legen.

Wir übersetzen diese Top-Down-These in ein fokussiertes, aktiv gemanagtes Portfolio mit drei Schwerpunkten, die ineinandergreifen. Neben Finanzwerten investieren wir in dividendenstarke Sektoren wie Versorger und Telekommunikation, aber auch in global erfolgreiche Nischenplayer aus den Branchen Industrie und Konsum, die charakteristisch für Europa sind.

Finanzwerte, Versorger und Nischenplayer als tragfähige Ergänzung globaler Portfolios

Bei Finanzwerten stehen Institute mit konsequentem „Shareholder-Value“-Management im Fokus. Bevorzugt werden Geschäftsmodelle mit wachsendem Kapitalmarkt- und Kreditgeschäft, klaren Ausschüttungsplänen, gezielten Aktienrückkäufen und hoher Kapitaleffizienz. Der Mix aus robuster Bilanzqualität, steigenden Gewinnen und weiterhin attraktiven Bewertungen schafft ein überdurchschnittliches Total-Return-Profil – gerade in einem Umfeld, in dem öffentliche Investitionen die Finanzierung nachfragewirksam stützen.

Versorgeraktien bieten relativ stabile Geschäfte auch in wirtschaftlich schwierigeren Zeiten und somit eine verlässliche Basis. Darüber hinaus lassen sich perspektivisch wachsende Gewinne durch strukturell anziehende Energienachfrage bei höheren Strompreisen als möglicher Rückenwind für Versorgeraktien festmachen. Das stärkt die Generierung freier Barmittel, macht Dividenden kalkulierbarer sowie selektive Aktienrückkaufprogramme wahrscheinlicher. Für Anleger entsteht eine attraktive Kombination aus defensiver Stabilität, steigenden Gewinnaussichten und soliden Ausschüttungen.

Europa ist Heimat global führender Nischenplayer, hochspezialisierter Mittelständler in ausgewählten Spezialmärkten mit starker Preissetzungsmacht, Exportstärke und konservativen Bilanzen. Sie besetzen Nischen von Automatisierung über Sicherheit, Herstellung leistungsfähiger Übertragungskabel, führender Luxusgüter bis hin zu hochleistungsfähigen Minenausrüstungsgeräten und steuern somit strukturelles unabhängiges Wachstum bei.

Durch dieses Zusammenspiel entsteht ein Europa-Exposure, das globale Portfolios nicht ersetzt, sondern abrundet – weg von der US-Tech-Konzentration, hin zu einer breiter aufgestellten und nachhaltigeren Renditequelle. Die Renaissance Europas ist keine Schlagzeile, sondern eine handfeste Investmentchance, die wir heute gezielt im Portfolio umsetzen.

