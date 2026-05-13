ASML, Vestas, Sandvik: Francis Ellison von Columbia Threadneedle Investments über Bereiche im europäischen Aktienmarkt, die Substanz und Wachstum vereinen.

Rheinmetall-Drohne auf der Luft- und Raumfahrtmesse ILS in Berlin: In Europa werden viele Qualitätsunternehmen weiterhin zu attraktiven Bewertungen gehandelt.

Trotz der geopolitischen Unsicherheiten bietet Europa mit seiner großen Zahl hochwertiger Unternehmen weiterhin attraktive Chancen für aktive Aktienanleger.

Besonders Hersteller von Halbleiterausrüstung profitieren vom weltweiten Boom rund um künstliche Intelligenz .

Viele Qualitätsunternehmen in Europa sind derzeit vergleichsweise günstig bewertet – und könnten von einer wirtschaftlichen Trendwende profitieren.

Die europäischen Aktienmärkte sind zunächst positiv in das Jahr 2026 gestartet. Anleger verlagerten ihr Kapital zunehmend aus den USA nach Europa und Asien – vor allem wegen der vergleichsweise höheren Stabilität Europas. Doch seit Beginn des Iran-Kriegs am 28. Februar ist diese Stabilität weniger selbstverständlich geworden. Gleichzeitig rückt das Risiko steigender Inflation wieder stärker in den Fokus.

Francis Ellison, Client Portfolio Manager

Columbia Threadneedle Investments

An den Märkten dominieren derzeit geopolitische Ereignisse und makroökonomische Sorgen. Langfristig entscheidend bleibt jedoch die Entwicklung der Unternehmen selbst. Deshalb konzentrieren wir uns trotz aller kurzfristigen Turbulenzen auf Geschäftsmodelle mit nachhaltigem Erfolgspotenzial – heute und vor allem in Zukunft.

Ein Beispiel dafür ist der britische Triebwerkshersteller Rolls-Royce. Nach der Einführung neuer US-Zölle im vergangenen Frühjahr geriet die Aktie zunächst unter Druck, erholte sich aber rasch wieder. Anleger erkannten, dass die langfristig profitablen Wartungsverträge des Unternehmens von den Zöllen kaum betroffen sind. Das zeigt: Politische Schocks treffen oft den Gesamtmarkt, wirken sich aber nicht auf alle Unternehmen gleichermaßen aus.

Gerade Europas breite Auswahl an hochwertigen Unternehmen schafft attraktive Möglichkeiten für Stock-Picker. Zwar helfen Sektor- und Stiltrends dabei, das Marktumfeld einzuordnen. Die entscheidenden Erfolge resultierten zuletzt jedoch vor allem aus der gezielten Auswahl einzelner Aktien – unabhängig davon, ob sie eher dem Value- oder Growth-Segment zuzuordnen sind.

Technologie- und Infrastrukturwerte im Fokus

Besonders stark entwickelte sich zuletzt der Technologiesektor. Europas führende Rolle bei der Halbleiterproduktion sehen wir schon seit Langem als großen Vorteil. Unternehmen wie ASML und ASM International profitieren direkt vom Boom rund um künstliche Intelligenz.

Die weltweit steigenden Investitionen großer Software- und Technologieunternehmen erhöhen den Bedarf an leistungsfähigeren Chips und Speicherkapazitäten erheblich. Dadurch füllen sich die Auftragsbücher der europäischen Chipausrüster. Sowohl ASML als auch ASM International haben zuletzt ihre Gewinnprognosen angehoben. Infineon Technologies zählt ebenfalls zu den Profiteuren – insbesondere wegen der starken Nachfrage nach Halbleitern für die Automobilindustrie.

Großes Potenzial sehen wir zudem bei Unternehmen aus dem Energiesektor. Europas Stromnetze gelten vielerorts als veraltet. Die Stromausfälle in Spanien und Portugal im Jahr 2025 sowie Probleme am Flughafen Heathrow haben die Schwächen der Infrastruktur deutlich gemacht. Gleichzeitig steigt der Energiebedarf massiv – angetrieben durch Rechenzentren für KI-Anwendungen und die zunehmende Elektrifizierung des Verkehrs.

Davon profitieren Unternehmen wie der Windturbinenhersteller Vestas und Siemens Energy. Beide verfügen über starke Marktpositionen und Produkte, die auf einen langfristig wachsenden Bedarf treffen.

Geopolitik bleibt ein wichtiger Einflussfaktor

Geopolitische Entwicklungen prägen weiterhin die Schlagzeilen. Bereits vor dem Iran-Konflikt sorgte die aggressive Außenpolitik von US-Präsident Donald Trump für Unsicherheit – etwa durch Maßnahmen gegen die venezolanische Führung oder Diskussionen über Grönland.

Für einzelne Branchen ergeben sich daraus aber auch Chancen. Steigende Edelmetallpreise unterstützen beispielsweise Unternehmen aus der Bergbau- und Industrietechnologie wie ABB oder Sandvik. Auch Verteidigungswerte bleiben gefragt.

Europa könnte vor einer wirtschaftlichen Trendwende stehen

Anfang 2025 konzentrierten sich viele Anleger noch auf den Vergleich zwischen Europa und den USA. Inzwischen wächst jedoch die Sorge über die wirtschaftliche Entwicklung in den Vereinigten Staaten. Der US-Dollar gilt als anfällig, während die US-Verbraucher unter Inflation und hoher Verschuldung leiden.

Europa dagegen könnte sich trotz aller Unsicherheiten einem Wendepunkt nähern. Sollte sich die Iran-Krise nicht weiter verschärfen, könnten sinkende Energiekosten, staatliche Investitionsprogramme – insbesondere in Deutschland – sowie eine stärkere Konsumnachfrage der privaten Haushalte für Rückenwind sorgen.

Die Analystenschätzungen für 2026 gehen derzeit von einem zweistelligen Gewinnwachstum europäischer Unternehmen aus. Gleichzeitig werden viele Qualitätsunternehmen weiterhin zu attraktiven Bewertungen gehandelt.

Europa bleibt damit ein interessanter Markt für Anleger. Der Erfolg hängt jedoch stärker denn je von einer sorgfältigen Auswahl der richtigen Unternehmen ab. Entscheidend ist es, problematische Geschäftsmodelle zu meiden – und die verborgenen Qualitätswerte frühzeitig zu identifizieren.