Zyklische Value-Sektoren sind gefragt Europäische Aktien zeigen US-Titeln, wo es lang geht

Endabnahme in der Fertigungsstätte eines E-Auto-Bestsellers in Dearborn im US-Bundesstaat Michigan: Sollte der US-Geldpolitik eine sanfte Landung der Konjunktur gelingen, will Candriam etwas stärker in zyklische Sektoren wie Industrie und Informationstechnologie investieren. | Foto: Imago Images / ZUMA Wire