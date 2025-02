Mit dem CT (Lux) Pan European Focus auf Europa-Aktien setzen

Francis Ellison,

Columbia Threadneedle Investments

Europa mag derzeit vor großen Herausforderungen stehen, doch für ausgewählte Unternehmen bietet der Kontinent nach wie vor gute Wachstumschancen. Diese These vertritt Francis Ellison, Client Portfolio Manager bei Columbia Threadneedle Investments, und untermauert sie mit beeindruckenden Zahlen: Der CT (Lux) Pan European Focus konnte 2023 mit einer Performance von 22,5 Prozent den MSCI Europe Index (16,6 Prozent) um 5,1 Prozentpunkte übertreffen (Quellen: Columbia Threadneedle Investments, MSCI, Stand: 31.12.2023). Auch 2024 setzte sich dieser Erfolg fort – der Fonds legte um 12,7 Prozent zu und beschloss das Jahr mit einer Outperformance von 3,2 Prozent gegenüber der MSCI-Benchmark (9,3 Prozent, Quellen: Columbia Threadneedle Investments, MSCI, Stand: 31.12.2024).**

Hochkonzentriertes Portfolio mit klarem Qualitätsfokus

Der Schlüssel zu diesem Erfolg liegt in einem fokussierten „High Conviction“-Ansatz. Das Fondsmanagement-Team um Frederic Jeanmaire und Paul Doyle konzentriert sich auf lediglich 30 bis 40 sorgfältig ausgewählte Unternehmen. Diese werden aus einem Pool von 300 europäischen Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von je über 10 Milliarden Euro identifiziert. Dabei stützt sich das Team – Jeanmaire bringt bei Columbia Threadneedle Investments über ein Jahrzehnt Erfahrung mit dieser Strategie mit, und Paul Doyle, Stellvertretender Portfoliomanager, ist seit 20 Jahren an Bord – auf die Expertise von 27 hauseigenen Analysten, die ihre Unternehmensanalysen nach dem Porter's Five Forces-Modell durchführen.

Rolls Royce: Musterbeispiel für die Anlagestrategie*

Zu den Top-10-Positionen des CT (Lux) Pan European Focus, die 50 Prozent des Portfolios ausmachen, zählen Rolls Royce, Schneider Electric und Munich Re.* Der britische Hersteller von Antriebssystemen dominiert das Segment der Triebwerke für Großraumflugzeuge, profitiert von hohen Markteintrittsbarrieren und wächst zudem seit einigen Jahren im Bereich der Wartung von Triebwerken und Komponenten – was sich sehr deutlich im steigenden Aktienkurs zeigt. „Das Unternehmen hat sein Geschäftsmodell optimiert und erzielt nun dynamischeres Wachstum“, so Ellison.

Der konzentrierte Fonds, der mindestens 75 Prozent seines Vermögens in europäische und britische Unternehmen investiert, strebt an, in rollierenden Dreijahreszeiträumen nach Abzug der Gebühren eine Überrendite von 3 Prozent gegenüber dem MSCI Europe Index zu erwirtschaften. **

Mit einem verwalteten Vermögen von 560 Millionen Euro hat die Fondsstrategie eine solide und treue Investorenbasis aufgebaut, zu der sehr viele institutionelle Kunden gehören.

„Nicht alles in Europa wird rosig“, räumt Ellison ein, „aber es bestehen viele Chancen für Wachstum und die Kapitalanlage.“ Trotz der aktuellen Herausforderungen wie politischen Unsicherheiten, dem Ukraine-Krieg und strukturellen Problemen sieht er gute Chancen für aktive Manager: „Wir befinden uns endlich wieder in einem Umfeld, in dem sich sorgfältige Titelauswahl auszahlt.“ Der Fokus für das Stockpicking liegt dabei besonders auf den Branchen Industrie, IT und Kommunikationsdienstleistungen, wo das Team die größten Wachstumschancen identifiziert.

Diese klare Strategie hat sich bewährt: Mit seiner zwanzigjährigen Erfolgsbilanz und dem kürzlich als SICAV für deutsche Anleger aufgelegten CT (Lux) Pan European Focus bietet sich eine überzeugende Möglichkeit, am Potenzial ausgewählter europäischer Qualitätsunternehmen teilzuhaben.

