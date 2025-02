SkanDACH-Region: Chancen für Small- und Mid-Caps

Aktien kleiner und mittelgroßer Unternehmen bieten nicht nur langfristige Wachstumschancen, sondern auch eine oft übersehene Möglichkeit, von attraktiven Bewertungsniveaus zu profitieren. Was bringt das Jahr 2025 für Nebenwerte?

Warum Nebenwerte?

Historisch gesehen zeigen Nebenwerte, also Small- und Mid-Caps, eine überdurchschnittliche Performance gegenüber Large-Caps. Ein Grund dafür liegt in ihrer höheren Dynamik: Kleinere Unternehmen können schneller wachsen, da ihre Basis kleiner ist und sie oft in Nischenmärkten agieren. Besonders spannend wird es, wenn Nebenwerte unter ihrem langfristigen Bewertungsniveau gehandelt werden. Derzeit sehen wir genau das: Viele europäische Nebenwerte notieren mit einem deutlichen Discount gegenüber historischen Durchschnitten und auch im Vergleich zu amerikanischen Nebenwerten.

Ein weiterer Vorteil von Nebenwerten ist die geringe Abdeckung durch Analysten. Dies schafft Möglichkeiten für aktive Fondsmanager, unterbewertete Unternehmen zu identifizieren und Alpha zu generieren. Unser Ansatz, über 330 Unternehmensmeetings pro Jahr abzuhalten, ist hier ein zentraler Erfolgsfaktor, um unentdeckte Perlen frühzeitig zu erkennen​.

2025: Ein Jahr mit Nachholpotenzial

Nach einer Phase der relativen Schwäche könnte 2025 ein Jahr des Aufholens für europäische Nebenwerte werden. Historische Daten zeigen, dass Small- und Mid-Caps nach Phasen von Zinssenkungen oft deutlich outperformen. Die Europäische Zentralbank hat 2024 bereits mit Zinssenkungen begonnen, und weitere Schritte könnten folgen. Solche geldpolitischen Maßnahmen begünstigen vor allem kleinere Unternehmen.

Ein weiteres Element ist die derzeitige Bewertungsdivergenz zwischen Nebenwerten und Large-Caps. Viele Nebenwerte sind nicht nur günstiger als größere Unternehmen, sondern werden auch zunehmend von Private-Equity-Investoren ins Visier genommen. Diese erkennen den Wert dieser Unternehmen und nutzen die niedrigen Bewertungen, um sie von der Börse zu nehmen. Das unterstreicht das Aufwärtspotenzial in diesem Marktsegment​.

Chancen und Herausforderungen in 2025

Trotz des positiven Ausblicks gibt es auch in diesem Jahr Herausforderungen. Geopolitische Unsicherheiten, volatile Rohstoffmärkte sowie regulatorische Eingriffe können Unternehmen belasten. Doch genau in solchen Phasen zeigen sich die Stärken von Nebenwerten, die sich durch ihre Agilität und Innovationsfähigkeit oft schneller an veränderte Bedingungen anpassen können.

Ein zusätzlicher Faktor, der 2025 positiv überraschen könnte, sind die Neuwahlen in Deutschland Ende Februar. Denn eventuelle Entwicklungen der weltpolitischen Lage könnten deutschen und europäischen Nebenwerten einen unerwarteten Schub verleihen und sich positiv auf die dortigen Aktienmärkte auswirken: Eine Erholung in China, das Ende des Ukraine-Kriegs, stärkere Zinssenkungen als in den USA und ein politischer Umschwung, der wirtschaftlichen Rückenwind bringen könnte.

Zudem hat der Aktienindex Russell 2000 in den USA bereits 2024 eine Erholung gezeigt, während europäische Nebenwerte im Vergleich zu Large-Caps in Europa noch hinterherhinkten. Wir sind überzeugt, dass sich diese Divergenz 2025 angleichen wird und sehen ein erhebliches Aufholpotenzial, insbesondere für Nebenwerte in der SkanDACH-Region. Diese Region bietet eine starke Kombination aus wirtschaftlicher Stabilität und innovativen Unternehmen, die in einem verbesserten Marktumfeld besonders profitieren können.

Unser Fondsansatz: Nebenwerte mit Zukunft

Mit unserem Fonds konzentrieren wir uns darauf, die besten Nebenwerte zu identifizieren, die strukturell wachsen und langfristig Marktanteile gewinnen können. Dies gelingt uns durch einen aktiven Stock-Picking-Ansatz, der qualitative und quantitative Kriterien berücksichtigt. Besonders wichtig ist uns die Nähe zu den Unternehmen: Wir investieren nur nach intensiven Gesprächen mit dem Management und analysieren sowohl die Marktstellung als auch die Innovationskraft der Unternehmen.

Unser regionaler Fokus liegt auf der SkanDACH-Region. Diese Region bietet nicht nur eine hohe Dichte an Hidden Champions, sondern zeichnet sich auch durch wirtschaftliche Stabilität und eine starke Innovationskraft aus. Mit rund 2.000 gelisteten Unternehmen ist das Universum groß genug, um eine vielfältige und zugleich spezialisierte Auswahl zu treffen​.

Fazit

Nebenwerte bieten Anlegern auch im Jahr 2025 hervorragende Chancen, besonders in einem Umfeld, das von Zinssenkungen und attraktiven Bewertungen geprägt ist. Mit unserem Fonds K&K – Wachstum & Innovation (ISIN: DE000A3ERMH8) sind wir bestens positioniert, um von diesem Potenzial zu profitieren.

