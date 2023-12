Rentenmarkt in 2024 Es ist Zeit für europäische Anleihen

2023 hat die Weichen gestellt...

David Zahn

Die beispiellose Serie von zehn Leitzinserhöhungen in Folge durch die Europäische Zentralbank (EZB) hat das Wirtschaftswachstum im Euroraum verlangsamt. Die Kreditkonditionen haben sich weiter verschärft, und die Stimmungsindikatoren tendieren nach unten. Unterdessen lässt die Gesamtinflation nach und erreichte im Oktober ein Zwei-Jahres-Tief. Obwohl die Dienstleistungen einen gewissen Aufwärtsdruck auf die Kerninflation ausüben, ist der allgemeine Trend eher deflationär.

...für einen optimistischen Start ins Jahr 2024

Wir glauben, dass das Wirtschaftswachstum im Euroraum in den kommenden Quartalen stagnieren wird, bevor es gegen Ende 2024 erneut anzieht. Obwohl das verarbeitende Gewerbe den Druck spürt und die geringeren Haushaltsausgaben im kommenden Jahr das Wachstum belasten dürften, sollten steigende Reallöhne dazu beitragen, einen stärkeren Abschwung abzufedern. Die Arbeitslosenquote in der Region befindet sich nach wie vor auf einem Rekordtief und wird unserer Ansicht nach in den kommenden Monaten nur geringfügig steigen. Der Arbeitsmarkt zeigt zwar Anzeichen einer Abkühlung. Der immer noch starke Arbeitskräftemangel fördert jedoch das Halten von Arbeitskräften, was wiederum das Lohnwachstum in Zukunft unterstützen dürfte.

Die EZB ist der Überzeugung, dass ihre derzeitige Geldpolitik, wenn sie lange genug beibehalten wird, ausreichend restriktiv ist, um die Inflation auf ihren Zielwert zu bringen. Daher erwarten wir nun eine längere Pause, bevor weitere Entscheidungen getroffen werden. Unserer Meinung nach werden die politischen Entscheidungsträger abwarten, bis die Zweitrundeneffekte der Inflation auf die Löhne abklingen, bevor die Geldpolitik gelockert wird. Daher rechnen wir mit einer ersten Zinssenkung im dritten Quartal 2024. Anhaltend höhere Energiepreise könnten jedoch gewisse Aufwärtsrisiken für die Inflation mit sich bringen und den Beginn des Lockerungszyklus möglicherweise verzögern.

Insgesamt dürften sinkende Renditen im kommenden Jahr für Rückenwind bei europäischen Anleihen sorgen, insbesondere im Vergleich zu den USA, wo der robuste Konsum weiterhin die widerstandsfähige Wirtschaft stützt. Wir sind daher der Ansicht, dass die EZB die Zinsen wahrscheinlich vor der US-Notenbank senken wird, da sie gezwungen ist, auf das schwache Wachstum zu reagieren.

Unsere Gedanken zur Portfoliopositionierung

Vor diesem Hintergrund sehen unsere Überlegungen zur Positionierung von Anleihe-Portfolios zu Beginn des neuen Jahres wie folgt aus:

Renditen festschreiben

Die Zinssätze sind in den vergangenen zwei Jahren gestiegen und werden 2024 voraussichtlich sinken. Wir beobachten daher, dass die Anleger beginnen, die derzeit attraktiven Renditen, die sich in der Nähe von Mehr-Jahres-Höchstständen bewegen, zu sichern. Eine Umschichtung in Anlagen mit längerer Laufzeit kann zudem dazu beitragen, das Wiederanlagerisiko zu verringern, insbesondere in einem Umfeld fallender Zinsen.

Duration ausweiten

Ein schwächeres Wachstum und ein nachhaltiger Abwärtstrend bei der Inflation deuten darauf hin, dass die Leitzinsen im Euroraum höchstwahrscheinlich ihren Höhepunkt erreicht haben. Daher ist jetzt ein günstiger Zeitpunkt für Anleger, um die Duration ihrer Anleihen zu verlängern. Grüne und soziale Anleihen werden in der Regel zur Finanzierung längerfristiger Projekte emittiert. Sie bieten daher unserer Ansicht nach eine gute Möglichkeit, in Anlagen mit längerer Laufzeit zu investieren.

Nachhaltige Investitionen in Betracht ziehen

Ein wachsender und zunehmend vielfältiger nachhaltiger Finanzmarkt sorgt dafür, dass attraktive Renditen mit einer positiven Wirkung auf Umwelt und Gesellschaft einhergehen können. Wir gehen davon aus, dass die Nachfrage nach Anlageinstrumenten, die ökologische oder soziale Projekte finanzieren, auch künftig stark bleiben wird. Mehr noch: Beide Bereiche werden dynamisch wachsen. Wir sehen nachhaltiges Investieren in den kommenden Jahren als einen dominierenden Trend mit strukturellem Rückenwind, der zur Verbesserung der Erträge von Anleihen beitragen könnte.

Was spricht für Investitionen in Rentenwerte? Mehr dazu erfahren Sie hier.

Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie vor jeder abschließenden Anlageentscheidung den Verkaufsprospekt des OGAW und das Basisinformationsblatt (BiB).

Alle Anlagen sind mit Risiken verbunden, ein Verlust des Anlagekapitals ist möglich. Der Wert von Anlagen kann fallen oder steigen, und Anleger erhalten möglicherweise nicht den vollen Anlagebetrag zurück. Anleihenkurse entwickeln sich im Allgemeinen gegenläufig zu den Zinsen. Wenn sich also die Anleihenkurse in einem Investmentportfolio den steigenden Zinsen anpassen, kann der Wert des Portfolios sinken. Veränderungen der Bonitätsbewertung einer Anleihe oder der Bonitätsbewertung oder Finanzkraft des Emittenten, Versicherers oder Garantiegebers der Anleihe können sich auf deren Wert auswirken.