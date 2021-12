Redaktion 29.03.2021 Aktualisiert am 07.04.2021 - 13:34 Uhr Lesedauer: 1 Minute

Investmenttalk von Eyb & Wallwitz „Europäische Autobauer müssen bei der Software aufholen“

Wohin steuert die Automobilbranche in Europa? Im Podcast sprechen die Investmenttalker von Eyb & Wallwitz über die E-Offensive von Volkswagen und Co., Tech-Riesen als Autobauer und stockende Lieferketten in Asien.