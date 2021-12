Europäische Erträge Investoren haben allen Grund zur Zuversicht

Die in Kürze zu Ende gehende Berichtssaison bestätigt optimistische Aussichten für das europäische Ertragswachstum. Die Gewinne im jüngsten Quartal stiegen um 10 Prozent, wobei die Mehrheitder Unternehmen positiv überraschte. Diese Performance war auf breiter Front zu beobachten. Mit Ausnahme von nur einem europäischen Sektor verbesserten sich die Unternehmenserträge über das gesamte Wirtschaftsspektrum. Lediglich der Energiesektor erwies sich als schwarzes Schaf.

Es herrschte in diesem Jahr zudem ein leichter Aufwärtstrend, sodass die Konsenserwartungen für 2017 nun bei rund plus 14 Prozent liegen. Im Gegensatz dazu fielen die Erwartungen in den USA seit Jahresanfang zurück. Dort wird jetzt von einer niedrigeren Wachstumsrate ausgegangen als in Europa.