Sollte die Esma zentral für alle Fondsgesellschaften und Fonds in der EU zuständig sein? Gegen entsprechende Pläne der EU-Kommission läuft jetzt der Fondsverband Efama Sturm.

Der europäische Fondsverband Efama wehrt sich gegen Pläne der EU-Kommission, eine zentralisierte Aufsicht für große grenzüberschreitend tätige Vermögensverwalter einzuführen. Das bestehende System der nationalen Aufsichten plus Passport-Regelung für die Branche sei bereits optimal, heißt es in einem jüngst veröffentlichten Bericht von Efama.

Die Passport-Regelung besagt: Asset Manager werden in der EU grundsätzlich von der nationalen Aufsichtsbehörde ihres Heimatlands beaufsichtigt – die auch deren Fonds zulässt. Die Gesellschaften dürfen diese Fonds dann allerdings EU-weit in allen Mitgliedstaaten vertreiben – ohne eine erneute Zulassung für jedes einzelne Land beantragen zu müssen.

Drei Modelle im Visier der EU-Kommission

Die EU-Kommission hatte im Rahmen ihres Aktionsplans zur Spar- und Investitionsunion angekündigt, verschiedene Modelle einer zentralisierten Aufsicht für Kapitalmarktteilnehmer mit bedeutender grenzüberschreitender Präsenz zu prüfen. Für große Asset Manager stehen drei Alternativen zur Diskussion:

direkt Aufsicht durch die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (Esma)

gemeinsame Aufsichtsteams mehrerer nationaler Behörden mit Esma als Koordinator

Aufsichtskollegien unter Vorsitz einer nationalen Behörde oder der Esma, die dafür sorgen, dass Entscheidungen im Sinne aller Seiten getroffen werden

Alle drei Modelle würden das derzeitige Aufsichtssystem grundlegend verändern.

Efama sieht drei zentrale Probleme

Der Verband führt in seinem Bericht „Asset management supervision: why passporting remains the best supervisory model for Europe“ drei Hauptargumente gegen eine Zentralisierung an:

Esma schafft das nicht: Der Esma fehlen laut Efama die notwendigen Ressourcen und das Fachwissen, um große grenzüberschreitend tätige Vermögensverwalter effektiv zu beaufsichtigen. Dagegen hätten viele nationale Aufsichtsbehörden über Jahrzehnte hinweg bereits eine fundierte Expertise darin aufgebaut.

Doppelte Aufsichten: Eine direkte Esma-Aufsicht würde zu doppelten Aufsichtsebenen führen. Die Beaufsichtigung der Verwaltungsgesellschaften verlagerte sich auf EU-Ebene, während die Produktaufsicht auf nationaler Ebene verbliebe.

Langsame Entscheidungsprozesse: Unterschiedliche Ansichten innerhalb von Aufsichtskollegien würden Entscheidungen verzögern. Fondsgesellschaften fiele es dann schwerer, auf aktuelle Anforderungen und Marktstress zu reagieren. Selbst wenn das Esma-Regime die Aufsichtskoordination für Unternehmen mit Tochtergesellschaften in der gesamten EU geringfügig verbesserte, würde das die Bremsfaktoren nicht aufwiegen.

Grenzüberschreitender Fondsvertrieb wächst auch so

Efama zufolge hat sich der Binnenmarkt für Investmentfonds gut entwickelt – auch ohne zentralisierte Aufsicht. Im Laufe des vergangenen Jahrzehnts hätten grenzüberschreitend vertriebene Fonds sogar um 30 Prozent schneller an Volumen zugelegt als lokal aufgelegte Fonds. Der Verband erwartet, dass sich dieser Trend fortsetzen wird – auch ohne regulatorische Reformen.

Die Haupthindernisse für einen funktionierenden Binnenmarkt liegen nicht in unterschiedlichen Aufsichtspraktiken, sondern in nationalen Unterschieden bei Vorschriften, Marktpraktiken und steuerlichen Regelungen, findet man bei Efama. Diese Hindernisse würden durch eine zentralisierte Aufsicht nicht beseitigt.

Was Efama stattdessen fordert

Anstatt die Aufsicht umzustrukturieren, fordert der Verband:

eine vereinfachte und verbesserte Berichterstattung durch ein einheitliches modulares Meldetemplate für Ucits-Fonds und AIFs

besseren Datenaustausch zwischen nationalen Aufsichtsbehörden

effektiveren Einsatz der bestehenden Konvergenzinstrumente der Esma

„Es besteht unter Asset Managern – großen wie kleinen – ein starker Konsens, ein Aufsichtsmodell zu bewahren, das zum Aufbau des Binnenmarkts für Investmentfonds beigetragen hat“, betont Vincent Ingham, Director of Regulatory Policy bei Efama. Die politische Debatte über eine Zentralisierung sei zudem höchst kontrovers und berühre sensible Fragen der nationalen Souveränität.

Marin Capelle, Policy Advisor bei Efama, ergänzt: „Obwohl die Kommission seit zwei Jahren über Aufsichtskollegien spricht, ist es ihr bis heute nicht gelungen zu erklären, wie diese die grenzüberschreitenden Aktivitäten von Asset Managern erleichtern würden.“

IWF äußert ähnliche Bedenken

Auch der Internationale Währungsfonds (IWF) hatte sich in einer Stellungnahme im Juli 2025 kritisch geäußert: Es sei wichtig zu erkennen, dass eine Zentralisierung der Aufsicht allein noch keine Kapitalmarktunion schaffe. Dabei sei auch das Risiko eines schlecht geplanten oder umgesetzten Übergangs erheblich, hieß es dort.

Die EU-Kommission bereitet für Ende 2025 ein Gesetzespaket vor, mit dem die Kapitalmärkte durch verschiedene Maßnahmen weiter integriert werden sollen. Das Vorhaben ist Bestandteil des SIU Action Plan (Aktionsplan zur Spar- und Investitionsunion) innerhalb der EU.