Die EU-Kommission will Bürgern den Kapitalmarktzugang erleichtern. Das Konzept setzt auf Finanzbildung und steuerlich begünstigte Anlagekonten.

EU-Kommissarin Maria Luis Albuquerque plant mit der EU neue Ideen, um aus Sparern Anleger zu machen.

Die Europäische Kommission hat am 30. September ein Konzept präsentiert, das Bürgern den Zugang zu Kapitalmärkten erleichtern soll. Das Paket umfasst eine Finanzbildungsstrategie und Empfehlungen für steuerlich begünstigte Anlagekonten.

Finanzwissen als Grundlage

Weniger als 20 Prozent der EU-Bürger verfügen laut Eurobarometer 2023 über ein hohes Niveau an Finanzkenntnissen. Die Kommission will deshalb den Austausch zwischen Mitgliedstaaten über erfolgreiche Programme fördern. Brüssel nennt Schweden als Beispiel, wo die Bürger stärker in Aktien investieren als in anderen EU-Ländern. Eine europaweite Kampagne soll nationale Bemühungen ergänzen. Die Kommission finanziert die Maßnahmen über bestehende EU-Programme wie den Europäischen Sozialfonds Plus – sie plant aber kein separates Budget. Regelmäßige Umfragen sollen die Entwicklung des Finanzwissens messen.

Anlagekonten ohne Gebührendeckel

Parallel empfiehlt die Kommission den Mitgliedstaaten, Anlagekonten mit Steuervorteilen einzurichten. Privatanleger sollen dort Aktien, Anleihen und Fonds zusammenfassen können. Zehn EU-Staaten bieten solche Konten bereits an, darunter Schweden, Frankreich und Italien. Polen führte im August ein entsprechendes Modell ein. Die Empfehlung sieht vor, dass Bürger mehrere Konten bei unterschiedlichen Anbietern führen und diese ohne hohe Kosten wechseln können. Die Kommission plant keine geografische Beschränkung auf europäische Investments.

Anders als beim paneuropäischen Pensionsprodukt Pepp verzichtet Brüssel auf eine Gebührenobergrenze. Das Pepp war als standardisiertes Altersvorsorgeprodukt konzipiert, scheiterte aber am Markt – Anbieter lehnten vor allem den vorgeschriebenen Gebührendeckel ab. Auch Garantien, Haltefristen oder besondere Beratungspflichten sieht die Empfehlung nicht vor. Die EU-Kommissarin für Finanzdienstleistungen, Maria Luís Albuquerque, grenzte das neue Konzept explizit von Pepp ab – im Herbst will die Kommission einen separaten Vorschlag zur Altersvorsorge vorlegen.

Deutsches Aktieninstitut fordert Umsetzung

Das Deutsche Aktieninstitut fordert die Bundesregierung auf, die Empfehlung umzusetzen. „Das verbessert die Teilhabe der Bevölkerung an den Erfolgen der Unternehmen und stärkt gleichzeitig die Anlegerbasis für die Unternehmen“, erklärte die geschäftsführende Vorständin Henriette Peucker in einer Pressemitteilung. Der Verzicht auf zusätzliche Anforderungen mache die Konten flexibel und erhöhe den Spielraum für Aktienanlagen. Auch der CDU-Wirtschaftsrat sieht in den Vorschlägen einen Impuls, den Kapitalmarkt für Anleger attraktiver zu gestalten.