Europäischer Fondsverband hat gewählt Nicolas Calcoen ist neuer Efama-Präsident

Für die kommenden beiden Jahre steht Nicolas Calcoen an der Spitze der European Fund and Asset Management Association (Efama). Zu Vizepräsidenten wurden Myriam Vanneste (Candriam) und Jarkko Syyrilä (Nordea Asset and Wealth Management) gewählt.