Efama Europäischer Fondsverband hat neuen Präsidenten

Der Chef des französischen Fondshauses BNP Paribas Asset Management, Sandro Pierri, ist frisch gewählter Präsident des europäischen Fondsverbands Efama. Wie der Verband mitteilt, tritt Pierri das Amt für zunächst zwei Jahre an. Er folgt damit auf Naïm Abou-Jaoudé. Der ehemalige Efama-Vorsitzende und Chef der Fondsgesellschaft New York Life Investment Management stand Efama von 2021 an vor.

Der neue Efama-Chef bringt nach Verbandsangaben langjährige Erfahrung in der Fondsindustrie mit. Er hatte in den vergangenen 30 Jahren unterschiedliche Führungspositionen inne, darunter war er Chef von Pioneer Investments – das inzwischen im Fondshaus Amundi aufgegangen ist. Bei BNP Paribas ist er seit 2021 am Ruder.

Pierri weist auf die aus seinem Blickwinkel wichtigsten Herausforderungen hin, die die Fondsindustrie aktuell zu bewältigen hat: Regulierungsmaßnahmen und strategische Veränderungen, wie die europäische Privatanlegerstrategie, die die EU-Kommission gerade in die Wege geleitet hat, sowie die nachhaltige Geldanlage und das Thema Technologie. „Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Efama eine wesentliche Rolle beim Aufbau einer echten europäischen Kapitalmarktunion spielen muss, um unseren Kunden und den europäischen Sparern zu dienen, aber auch den Übergang zu Netto-Null-Emissionen zu finanzieren.“ Die Fondsbranche benötige klare Regeln, um innerhalb und außerhalb der EU effizient tätig zu sein, ist Pierri überzeugt.

Gleichzeitig mit dem neuen Präsidenten hat Efama auch einen neuen Vizepräsidenten bekommen: Hier tritt Massimo Greco an. Greco kommt als Vize-Präsident für den Emea-Raum (Europa, Naher Osten, Afrika) bei J.P. Morgan Asset Management. Für die Gesellschaft ist er bereits seit 25 in unterschiedlichen Führungspositionen tätig. Greco war auch bereits zwei Amtsperioden lang im Vorstand von Efama tätig.

Der europäische Fondsverband Efama vertritt die Belange der in Europa tätigen Fondsanbieter. Neben einer Kapitalmarktunion innerhalb der EU-Staaten, Anlegerrechten und einem nachhaltigen Finanzwesen setzt sich der Verband nach eigenen Angaben für internationale Standards in der Finanzindustrie ein. Efama veröffentlicht zudem regelmäßig Daten zur europäischen Fondsbranche. Als Repräsentant der deutschen Fondsindustrie ist BVI-Hauptgeschäftsführer Thomas Richter bei Efama vertreten.