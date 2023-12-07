Wegweisendes Urteil Europäischer Gerichtshof begrenzt die Schufa-Befugnisse

Ob Mietvertrag, Mobilfunkanbieter, Stromversorger oder Online-Händler: Wer bei der Schufa einen schlechten Score hat, ist oft chancenlos. Jetzt hat das höchste europäische Gericht entschieden, dass Unternehmen nicht allein nach dem Urteil der Schufa entscheiden dürfen, ob Kunden einen Kredit bekommen.

Schufa-Logo vor einem Schreibtisch mit Tablet, Taschenrechner und Kontoauszügen: Die Schufa mit Sitz in Wiesbaden ist die mächtigste Auskunftei in Deutschland.

In einem richtungsweisenden Urteil hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) entschieden, dass Unternehmen nicht allein auf Basis des Schufa-Scores entscheiden dürfen, ob sie mit Kunden Verträge abschließen. Der Schufa-Score gilt als „automatisierte Entscheidung im Einzelfall“, wenn er von den Kunden der Schufa als maßgeblich für die Kreditvergabe eingestuft wird. Das Urteil könnte weitreichende Auswirkungen auf die Praxis von Banken, Telekommunikationsdienstleistern, Energieversorgern und Kreditvermittlern haben, die solche Scores häufig zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit verwenden.

Hintergrund des EuGH-Urteils

Dem Urteil des EuGH liegt ein Fall aus Deutschland zugrunde, in dem einer Person ein Kredit verweigert wurde. Der Betroffene verlangte von der Schufa die Löschung eines Eintrags und Auskunft über seine Daten. Die Schufa teilte zwar den Score-Wert und allgemeine Informationen zur Berechnung mit, verweigerte jedoch die Offenlegung der genauen Berechnungsmethode. Das Verwaltungsgericht Wiesbaden legte den Fall dem EuGH vor, um grundsätzliche Fragen zum Verhältnis zur Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) klären zu lassen.

Praxis der Schufa und ihre Bedeutung

Private Auskunfteien wie die Schufa spielen eine zentrale Rolle für Unternehmen, die sich auf die Kreditwürdigkeit von Verbrauchern verlassen. Die Schufa sammelt Daten aus verschiedenen Quellen, unter anderem aus Bankgeschäften, und errechnet daraus den sogenannten Score-Wert. Dieser Wert soll die Wahrscheinlichkeit einschätzen, mit der eine Person ihren finanziellen Verpflichtungen nachkommen wird.

Auswirkungen des EuGH-Urteils

Das Urteil des EuGH könnte die Vorgehensweise von Unternehmen, insbesondere im Finanz- und Dienstleistungssektor, grundlegend verändern. Die Feststellung, dass der Schufa-Score als „automatisierte Entscheidung im Einzelfall“ gilt, ist ein Signal für mehr Transparenz und Datenschutz. Unternehmen müssen nun möglicherweise ihre Praktiken überdenken und sicherstellen, dass sie den rechtlichen Anforderungen der DSGVO gerecht werden.

Forderung nach Transparenz

Das Urteil des EuGH unterstreicht die Bedeutung der Transparenz bei der Berechnung von Kredit-Scores. Verbraucher haben ein Recht darauf zu erfahren, wie solche Scores zustande kommen, vornehmlich wenn diese Entscheidungen ihre finanzielle Zukunft beeinflussen können. Die Entscheidung des EuGH stärkt damit die Verbraucherrechte im digitalen Zeitalter und setzt Maßstäbe für einen verantwortungsvollen Umgang mit automatisierten Entscheidungen im Finanzsektor.