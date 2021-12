Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte Chefs dürfen private Chats nicht heimlich mitlesen

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg: Das Gericht hat eine Entlassung wegen privater Internetnnutzung am Arbeitsplatz für nicht rechtens erklärt. Ein rumänischer Ingenieur hatte nach Angaben der Nachrichtenagentur dpa-AFX über den Internetzugang seines Arbeitgebers private Nachrichten an seinen Bruder und seine Verlobte verschickt, in denen es um seine Gesundheit und sein Sexualleben ggegangen sein soll.