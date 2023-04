BKC Treuhand Portfolio Ein defensiver Mischfonds für höchste Ansprüche

Eine breite und sinnvolle Diversifizierung über viele Anlageklassen, langfristig werthaltige Investments und ein anspruchsvolles Investmentkonzept, das Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigt: Das sind die Eckpfeiler des bereits mehrfach prämierten BKC Treuhand Portfolios. Kirchlich-caritative Einrichtungen, Stiftungen sowie Privatkunden vertrauen dem seit Jahren etablierten Anlagekonzept. Fondsberater Bernhard Matthes setzt seit jeher auf die konsequente Umsetzung einer Multi-Asset-Value-Strategie und agiert auch in turbulenten Marktphasen stets mit ruhiger Hand.

Zusätzlich zum angestrebten Kapitalerhalt werden die Chancen renditestärkerer Anlageklassen genutzt

Ziel: Langfristige Gewährleistung des realen Kapitalerhalts mit Hilfe eines effizienten Risiko-Rendite-Profils

Breite Diversifizierung über verschiedene Risikofaktoren und Anlagesegmente

Aktives Management: Je nach Konjunktur- und Kapitalmarkteinschätzung kann in den Quoten der Anlageklassen nach oben und unten abgewichen werden

Weitestgehender Einsatz von Einzelwerten in den Anlageklassen Renten und Aktien zur besseren Risikokontrolle und Bewahrung der Investment- und Nachhaltigkeitsphilosophie

Gezielter Einsatz von Alternativen Anlagen (Edelmetalle, Absolute-Return-Strategien, Cat Bonds usw.): Durch die geringe bis negative Korrelation zu traditionellen Anlageklassen können diese diversifizierend und stabilisierend auf den Gesamtertrag eines Portfolios wirken.

Der BKC Treuhand Portfolio zeichnet sich durch den bewussten Verzicht auf nicht angemessen vergütete Risiken und die gezielte Beimischung von Hart- und Lokalwährungsanleihen solider Schwellenländer sowie Alternativer Anlagen aus. Oberstes Ziel ist der langfristige reale Kapitalerhalt gepaart mit regelmäßigen, stabilen Ausschüttungen – auch im anhaltenden Niedrigzinsumfeld und in schwierigen Marktsituationen. Durch die Beimischung renditestärkerer Anlageklassen werden zusätzliche Chancen genutzt.

Ausgezeichnet: Ein sehr stringenter Nachhaltigkeitsansatz mit guten Ergebnissen

Mehrfache Auszeichnungen für den defensiven Mischfonds BKC Treuhand Portfolio unterstreichen die Qualität der Fondsberatung sowie die Umsetzung des ethisch-nachhaltigen Investment-Konzepts.

So hat FondsConsult in der Stiftungsfonds-Studie 2022 das BKC Treuhand Portfolio mit der Note Gut (2,0) bewertet. Der Fonds platzierte sich damit auf Platz 2 von insgesamt 15 bewerteten Fonds. Der BKC Treuhand Portfolio erhält damit zum zweiten Mal in Folge im Rahmen der Stiftungsfonds-Studie eine hervorragende Beurteilung. In der Begründung heißt es: „Auf Platz 2 mit der Gesamtnote von 2,0 findet sich das BKC Treuhand Portfolio, welches – wie es die Herkunft und Zielgruppe vermuten lässt – sehr strenge Kriterien an Nachhaltigkeit und ESG anlegt. Gleichzeitig ist das Anlageuniversum sehr breit global, inklusive Schwellenländer und erlaubt als einer von wenigen Anbietern auch die Hinzunahme von Alternativen Investments. Eine hohe Dividendenrendite auf der Aktienseite sowie eine hohe Fälligkeitsrendite auf der Rentenseite zeichnen das Portfolio aus und so konnte trotz der im Schnitt sehr langen Duration ein gutes Vergleichsergebnis erzielt werden. Auch wurde die Aktienquote in schwierigen Märkten richtigerweise niedrig gehalten, so dass weitere Verluste vermieden werden konnten. Hier findet sich also eine gelungene Kombination aus sehr stringentem Nachhaltigkeitsansatz und gutem Ergebnis. Die Kosten sind mit die niedrigsten im Vergleich, die Ausschüttungsquote noch leicht überdurchschnittlich.“

Das BKC Treuhand Portfolio (Anteilklasse S) wurde im November 2022 von RenditeWerk als „Exzellenter Baustein für das Stiftungsvermögen“ ausgezeichnet. Besonders überzeugen konnten die Juroren die Kategorien:

Kostengünstig

Ausschüttend

Nachhaltig

Steueroptimiert

Die Analysten der Fondsfibel stiftungsmarktplatz.eu listen das BKC Treuhand Portfolio erneut im exklusiven Club der 25 stiftungsgeeigneten Fonds.

Und auch das renommierte Analysehaus Morningstar hat zum BKC Treuhand Portfolio etwas zu sagen: In der Rating-Kategorie, in der ein Fonds auf Sicht von 10 Jahren bewertet wird, hat das BKC Treuhand Portfolio eine 4-Sterne-Bewertung erzielt.

Die guten Leistungen des Fonds werden letztlich auch von den Medien honoriert. So hat das Handelsblatt über die Platzierung „sehr gut“ des BKC Treuhand Portfolios in der Stiftungsfondsstudie von FondsConsult berichtet. Der vollständige Handelsblatt-Artikel lässt sich hier nachlesen.