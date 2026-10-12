Europäische Aktienmärkte 2026: Welcher Markt liegt vorn, welcher enttäuscht? Morningstar hat sich die bisherigen Gewinner und Verlierer angeschaut. Wir zeigen sie.

Europas Börsen haben 2026 einiges weggesteckt. Krieg im Nahen Osten, hohe Energiepreise, steigende Anleiherenditen sowie politisches Chaos in Paris und Madrid – und trotzdem steht der breite Markt klar im Plus. Der Morningstar Europe Index liegt seit Jahresbeginn 10,4 Prozent vorn.

Doch dieser Durchschnitt verdeckt mehr, als er zeigt. Zwischen dem stärksten und dem schwächsten Markt Europas liegen in diesem Jahr Welten – getrieben von einzelnen Branchen, von Politik und von der Frage, wer vom KI-Boom profitiert und wer außen vor bleibt. Manche Länder legen zweistellig zu. Andere kommen kaum über die Nulllinie.

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Für dieses Ranking hat Morningstar neun der wichtigsten Aktienmärkte Europas anhand ihrer Morningstar-Länderindizes sortiert. Wir zeigen Ihnen Markt für Markt - beginnend mit dem schwächsten Markt und arbeiten uns zum stärksten. Wo stehen die Gewinner und wo die Verlierer. Klicken Sie sich durch.

Stand der Daten: 6. Oktober 2026