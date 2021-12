Europas Fondsbranche für grenzenlose Immofonds

Die europäische Fondsbranche hat ihre Forderung nach einem EU-Binnenmarkt für offene Immobilienfonds wiederholt. In einer Pressemitteilung begrüßt der europaweite Branchenverband European Fund and Asset Management Association (Efama) einen aktuellen Bericht einer Expertengruppe, den die Europäische Kommission in Auftrag gegeben hatte.Darin wird der grenzüberschreitende Vertrieb der Betongold-Fonds empfohlen. Für Immofonds sollten ähnliche Regeln gelten wie für Wertpapierfonds, so die Expertengruppe.„Privatanleger profitieren von einem größeren Produktangebot“, erklärt Efama-Präsident Mathias Bauer. „Dadurch haben sie mehr Möglichkeiten, ihre Investments zu streuen.“ Außerdem könnten die Anbieter durch den europaweiten Vertrieb ihrer Produkte Größenvorteile ausnutzen.