Die europäische Fondsindustrie erholt sich vom schwierigen Anlagejahr 2022 und steuert auf neue Rekorde zu. Nach einem kräftigen Plus von 8,3 Prozent im vergangenen Jahr dürften die auf dem Kontinent tätigen Fondsgesellschaften bis Ende dieses Jahres mehr als 33 Billionen Euro verwalten. Der europäische Fondsverband Efama stellte jetzt eine Studie vor, die die großen Trends auf dem europäischen Fondsmarkt beleuchtet. Hinter den Zahlen zeigt sich ein deutlicher Strukturwandel.

So viel Geld steckt im europäischen Fondsmarkt

2013 bis einschließlich 3. Quartal 2024, in Billionen Euro

© Efama

„2023 war ein gutes Jahr für die Branche“, fasst Thomas Tilley, Senior Ökonom bei der europäischen Fondsvereinigung Efama zusammen. Der Aufschwung wurde vor allem von steigenden Aktien- und Anleihekursen getragen – eine Erholung nach dem schwierigen Marktjahr 2022, als das verwaltete Vermögen um 14 Prozent eingebrochen war.

Immer mehr Privatanleger entdecken den Kapitalmarkt

Bemerkenswert ist das wachsende Engagement privater Investoren. Zwar dominieren institutionelle Anleger mit einem Anteil von 69 Prozent weiterhin den europäischen Fondsmarkt. Doch die Quote der Privatanleger steigt kontinuierlich. „Vor allem junge Menschen entdecken die Kapitalmärkte“, berichtet Tilley. „38,5 Prozent der neuen Aktienanleger waren 2023 unter 35 Jahre alt, mehr als 14 Prozent sogar unter 25.“

Der Anteil von Privatanlegern am europäischen Fondsvermögen steigt

© Efama

Für diese Entwicklung sieht Tilley mehrere Faktoren verantwortlich: Die Corona-Lockdowns der vergangenen Jahre bescherten vielen Menschen mehr Zeit und Sparkapital für Investments. Die später einsetzende Inflation trieb Anleger auf der Suche nach Rendite an die Börsen – während nutzerfreundliche Trading-Apps den Marktzugang erleichterten. Besonders beliebt unter den Neueinsteigern an den Kapitalmärkten sind dabei ETFs, börsengehandelte Indexfonds.

Geografische Konzentration bleibt hoch

Die Verwaltung der europäischen Vermögen konzentriert sich stark auf bestimmte Finanzzentren, fanden die Studienautoren ebenfalls heraus: Demnach führt Großbritannien mit 28 Prozent Marktanteil an den verwalteten Mitteln vor Frankreich (19 Prozent), Deutschland (14 Prozent) und der Schweiz (11 Prozent). Bei individuellen Vermögensverwaltungsmandaten für meist institutionelle Kunden ist die Dominanz Londons mit 45 Prozent noch ausgeprägter.

Welches Land innerhalb der europäischen Fondsindustrie allerdings wirklich das größte ist, kommt auf die Messlatte an, stellt Tilley klar. So lassen sich neben den verwalteten Nettomitteln pro Land (nach Sitz der Fondsgesellschaften) auch die beliebtesten Fondsstandorte messen. Dort führt Luxemburg (26 Prozent des europäischen Fondsvermögens) das Feld an - vor Irland (20 Prozent) und Deutschland (13 Prozent). Noch einmal anders sieht die Rangliste aus, wenn man die Herkunft der Anteilseigner zugrunde legt (20 Prozent Deutschland, 14 Prozent UK, 11 Prozent Frankreich).

Fonds versus diskretionäre Mandate

Die Efama-Studie hat ebenfalls untersucht, wie sich die verwalteten Mittel zwischen Investmentfonds und individuellen Vermögensverwaltungsmandaten – in die vor allem institutionelle Anleger investieren – aufteilen. Diese Aufteilung variiert von Land zu Land. So machen in Kroatien diskretionäre Mandate nur 6 Prozent aller verwalteten Mittel aus, während es in Italien beachtliche 65 Prozent sind. Die Ursache sehen die Efama-Autoren in den je nach Land unterschiedlich angebotenen Investmentvehikeln. In Deutschland zum Beispiel stecken institutionelle Gelder oft in Alternativen Investmentfonds (AIFs), während italienische „Instis“ eher auf diskretionäre Mandate setzen.

1.200% Rendite in 20 Jahren? Die besten ETFs und Fonds, aktuelle News und exklusive Personalien erhalten Sie in unserem täglichen Newsletter – gratis direkt in Ihr Postfach. Jetzt abonnieren! Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Anteil des verwalteten Vermögens in Fonds und diskretionären Mandaten nach Ländern

© Efama

ETFs gewinnen Marktanteile

Die Studienautoren maßen auch den wachsenden Anteil, den ETFs (hier gleichgesetzt mit „passive Investments“) am europäischen Fondsmarkt einnehmen. Dieser stieg zuletzt von 16,1 Prozent auf 17 Prozent.

Interessante Beobachtung: Das stark skalierbare Geschäft mit ETFs auf marktbreite Indizes machen vor allem außereuropäische Gesellschaften. Europäische Fondsgesellschaften sind dagegen vor allem bei Nischen-ETFs aktiv.

Anteil verwalteter Mittel in klassischen Fonds und ETFs

© Efama

Margendruck und Konsolidierung

Die europäische Fondsindustrie steht vor einigen Herausforderungen, auch das offenbart die Efama-Studie. „Die operativen Gewinne, gemessen in Basispunkten an den durchschnittlich verwalteten Mitteln, sind 2023 auf 11,1 Basispunkte gefallen – ein Tief, das wir seit der Finanzkrise 2008 nicht mehr gesehen haben“, warnt Tilley. Noch 2021 lag dieser Gewinn bei 15,1 Basispunkten. Efama diagnostiziert: Der intensive Wettbewerb drückt auf die Gebühren, während gleichzeitig die Kosten stark steigen. In den vergangenen fünf Jahren haben sich allein die Ausgaben für Marktdaten bei den Fondsgesellschaften mehr als verdoppelt.

Nicht zuletzt sagt die Efama-Studie der Branche eine zunehmende Konzentration voraus: Der Marktanteil der zehn größten europäischen Gesellschaften dürfte weiter wachsen. Verglichen mit der US-Konkurrenz seien europäische Häuser jedoch unterdimensioniert und weniger rentabel. Zum Vergleich: Der weltgrößte Asset Manager Blackrock verwaltet rund 11 Billionen US-Dollar, während es bei Europas Nummer 1, Amundi, nur etwas mehr als 2 Billionen US-Dollar sind.

Über die Efama-Studie

Der aktuelle Efama Asset Management Report (AMR) ist bereits die 16. Ausgabe der jährlich durchgeführten Studie. Er misst den Status quo und Trends der europäischen Fondsindustrie und betrachtet dabei sowohl Investmentfonds als auch diskretionäre Portfoliomandate. Der Interessenverband Efama (European Fund and Asset Management Association) setzt sich europaweit für die Belange von Fondsgesellschaften ein.