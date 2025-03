46 Prozent Plus: Rüstungsaktien überholen US-Tech-Giganten

Während die US-Tech-Giganten Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft, Nvidia und Tesla seit Jahresbeginn zusammen 8 Prozent verloren, legten die sieben führenden europäischen Verteidigungsaktien – BAE, Rolls-Royce, Rheinmetall, Thales, Dassault Aviation, Safran und Leonardo – 2025 bereits um 46 Prozent zu, auf Jahressicht um 65 Prozent und über fünf Jahren bereits um 268 Prozent. Dies zeigt eine Analyse der Handels- und Investmentplattform Etoro.

Top-Aktien im europäischen Verteidigungssektor



Aktie Market cap (EUR bn) YTD 1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Rheinmetall 49 82 % 161 % 655 % 1,316 % Thales 46 74 % 68 % 108 % 146 % Leonardo 28 66 % 115 % 476 % 412 % Dassault Aviation 21 42 % 50 % 112 % 195 % BAE 56 36 % 26 % 127 % 163 % Rolls-Royce 80 34 % 110 % 772 % 290 % Safran 107 21 % 32 % 163 % 121%

Quelle: Refinitiv, Stand: 5. März 2025.

„Nach dem Ende der US-Militärhilfe für die Ukraine stehen die Verteidigungsbudgets der europäischen Regierungen im Fokus“, erklärt Lale Akoner, Global Market Analyst bei Etoro. „Die EU-Kommission präsentierte einen Aufrüstungsplan, während geopolitische Unsicherheiten den Sektor zusätzlich antreiben. Anleger sollten beobachten, ob diese politischen Ankündigungen in konkrete Ausgaben umgesetzt werden.“

Europa und Rüstungsaktien im Aufwind

Besonders stark entwickelte sich der Aktienkurs von Rheinmetall mit einem Plus von 82 Prozent seit Jahresbeginn und einer Verzwölffachung über fünf Jahren. BAE Systems stieg seit Jahresbeginn um 36 Prozent, Rolls-Royce um 34 Prozent.

Auch der europäische Gesamtmarkt zeigt Stärke: Der Stoxx 600 legte 2025 um 9 Prozent zu, während der lange dominierende S&P 500 um 2 Prozent fiel. Die „Granolas"-Aktien – elf der wertvollsten europäischen Unternehmen – stiegen um 12 Prozent und ließen damit die „Magnificent 7“ aus den USA hinter sich.

Märkte und Branchen im Überblick

YTD 1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Magnificent 7 -8 % 21 % 66 % 227 % European Defence 7 46 % 65 % 245 % 268 % Granolas 12 % 8 % 32 % 58 % S&P 500 -2 % 13 % 39 % 99 % Stoxx 600 9 % 11 % 31% 50 %

Quelle: Refinitiv, Stand: 5. März 2025.

Europäische Rüstungsindustrie könnte Dominanz ausbauen

„Seit Jahren führte US-Big-Tech den Markt an, doch das könnte sich nun ändern“, erläutert Akoner. „Anleger diversifizieren zunehmend in Sektoren wie Verteidigung, Finanzen und Gesundheitswesen sowie in europäische Märkte, denn die Magnificent 7 sind überbewertet, leiden unter schwachen Quartalszahlen, geopolitischen Spannungen und wachsendem Wettbewerb aus China.“

Die europäische Rüstungsindustrie hat sich als starkes Investment erwiesen – und könnte ihre Dominanz in den kommenden Monaten weiter ausbauen.