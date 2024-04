Dividendenaktien haben sich in turbulenten Zeiten als attraktive Anlageklasse für Investoren erwiesen, die ein stabiles und wachsendes Einkommen anstreben. Besonders interessant sind dabei die sogenannten Dividendenaristokraten – Unternehmen, die ihre Dividenden über viele Jahre hinweg kontinuierlich erhöht haben. Diese Unternehmen zeichnen sich oft durch starke Marktpositionen, solide Geschäftsmodelle und eine nachhaltige Finanzpolitik aus.

Doch nicht alle Dividendenaristokraten sind gleich. Einige von ihnen werden vom Markt unterschätzt und zu Preisen gehandelt, die unter ihrem fairen Wert liegen. Diese unterbewerteten Unternehmen bieten Anlegern die Möglichkeit, nicht nur von attraktiven Dividendenrenditen zu profitieren, sondern auch von einem potenziellen Kursanstieg, wenn der Markt die Unterbewertung erkennt.

Die meisten Dividendenaristokraten gibt es in den USA. Doch zunehmend findet man sie auch in Europa – und davon gibt es einige, die derzeit mit einem Abschlag zu ihrem fairen Wert gehandelt werden. Im Folgenden stellen wir Ihnen elf europäische Dividendenaristokraten vor, die basierend auf dem Morningstar Price/Fair-Value derzeit unterbewertet sind und in den vergangenen zehn Jahren jedes Jahr ihre Dividende erhöht haben. Wir werden ihre Geschäftsmodelle, ihre Dividendenrenditen und ihre potenziellen Wachstumschancen analysieren.

Platz 11: Symrise

Logo von Symrise © Imago Images / Pond5 Images

Price/Fair Value: 0,99

Die Symrise-Aktie wird derzeit mit einem Price/Fair Value von 0,99 gehandelt, was darauf hindeutet, dass sie nahe ihres fairen Wertes bewertet wird. Obwohl die Dividendenrendite von 1,0 Prozent für die nächsten zwölf Monate im Vergleich zu anderen europäischen Dividendenaristokraten gering erscheinen mag, ist es wichtig, sie im Kontext der Wachstumsstrategie und des Potenzials von Symrise zu betrachten.

Anleger, die ein qualitativ hochwertiges Unternehmen mit einem robusten Geschäftsmodell suchen, könnten Symrise in Betracht ziehen. Die führende Position des Unternehmens im Markt für Duft- und Geschmackstoffe, die diversifizierte Kundenbasis und die Fähigkeit, von langfristigen Trends wie dem Wellness-Trend und der steigenden Nachfrage nach natürlichen Inhaltsstoffen zu profitieren, dürften das zukünftige Wachstum und die Dividendensteigerungen unterstützen.

Dividendenrendite: 1,0 Prozent

Geschäftsmodell: Symrise ist ein weltweit führender Anbieter von Duft- und Geschmacksstoffen, kosmetischen Grund- und Wirkstoffen sowie funktionalen Inhaltsstoffen für Lebensmittel und Getränke. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Holzminden, Deutschland, und bedient Kunden in über 150 Ländern. Symrise ist in drei Segmenten tätig: Flavor, Nutrition und Scent & Care. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vermarktet eine breite Palette von Inhaltsstoffen und Lösungen, die in Lebensmitteln, Getränken, Heimtier- und Babynahrung, Körperpflegeprodukten, Kosmetika, Parfums und Haushaltsartikeln verwendet werden. Symrise erwirtschaftet seinen Umsatz hauptsächlich durch den Verkauf dieser Produkte an Hersteller in den genannten Branchen.

Platz 10: Novartis

Novartis-Gebäude in Langkampfen in Tirol, Österreich © Imago Images / CHROMORANGE

Price/Fair Value: 0,99

Die Novartis-Aktie wird derzeit mit einem Price/Fair Value von 0,99 gehandelt, was darauf hindeutet, dass sie nahe ihres fairen Wertes bewertet wird. Obwohl die Unterbewertung im Vergleich zu einigen anderen europäischen Dividendenaristokraten gering ist, bietet Novartis dennoch eine Möglichkeit für Anleger, in ein führendes Pharmaunternehmen mit einer soliden Dividendenrendite von 3,8 Prozent für die nächsten zwölf Monate zu investieren.

Anleger, die ein Unternehmen mit einem robusten Geschäftsmodell und stabilen Wachstumsaussichten suchen, könnten Novartis in Betracht ziehen. Die starke Position des Unternehmens in der Pharmaindustrie, die umfangreiche Pipeline an potenziellen neuen Medikamenten und die Fähigkeit, von der steigenden Nachfrage nach Gesundheitsdienstleistungen aufgrund der alternden Bevölkerung zu profitieren, dürften das zukünftige Wachstum und die Dividendensteigerungen unterstützen. Mit seiner Dividendenrendite und dem Potenzial für langfristiges Wachstum ist Novartis eine Option für Anleger, die ein Engagement im defensiven Gesundheitssektor suchen.

Dividendenrendite: 3,8 Prozent

Geschäftsmodell: Novartis ist ein globales Pharmaunternehmen mit Hauptsitz in Basel, Schweiz. Das Unternehmen erforscht, entwickelt, produziert und vermarktet innovative verschreibungspflichtige Medikamente zur Behandlung von Krankheiten in verschiedenen therapeutischen Bereichen, darunter Onkologie, Immunologie, Neurologie, Augenheilkunde und Atemwegserkrankungen. Novartis ist auch im Bereich der Generika und Biosimilars durch seine Tochtergesellschaft Sandoz tätig. Das Unternehmen bedient Patienten, Ärzte und Gesundheitssysteme weltweit und erwirtschaftet seinen Umsatz hauptsächlich durch den Verkauf seiner Medikamente.

Platz 9: BAE Systems

Flugzeuge während einer Flugshow in Großbritannien © Imago Images / Cover-Images

Price/Fair Value: 0,97

Die BAE Systems-Aktie wird derzeit mit einem Price/Fair Value von 0,97 gehandelt, was auf eine leichte Unterbewertung hindeutet. Anleger, die ein Unternehmen mit einem soliden Geschäftsmodell und stabilen Wachstumsaussichten suchen, könnten BAE Systems in Betracht ziehen. Die starke Marktposition des Unternehmens, die diversifizierte Kundenbasis und die Fähigkeit, von langfristigen Trends wie steigenden Verteidigungsausgaben und technologischer Modernisierung zu profitieren, dürften das zukünftige Wachstum und die Dividendensteigerungen unterstützen.

Dividendenrendite: 2,3 Prozent

Geschäftsmodell: BAE Systems ist ein global tätiges Verteidigungs-, Sicherheits- und Luftfahrtunternehmen mit Hauptsitz in London, Großbritannien. Das Unternehmen entwickelt, produziert und wartet eine breite Palette von Produkten und Systemen, darunter Kampfflugzeuge, Kriegsschiffe, Panzer, Munition, Radaranlagen und Cybersicherheitslösungen. BAE Systems bedient hauptsächlich staatliche Kunden wie Militär und Sicherheitsbehörden weltweit. Das Unternehmen ist in über 40 Ländern präsent und erwirtschaftet seinen Umsatz hauptsächlich durch die Ausführung von langfristigen Verträgen und Aufträgen für seine Kunden.

Platz 8: Coloplast

Mann zieht sich medizinische Handschuhe an: Coloplast ist einer der Big Player im Bereich Medizin © Imago Images / Pond5 Images

Price/Fair Value: 0,97

Die Coloplast-Aktie wird derzeit mit einem Price/Fair Value von 0,97 gehandelt, was auf eine leichte Unterbewertung hindeutet. Obwohl der Abschlag zum fairen Wert geringer ausfällt als bei einigen anderen europäischen Dividendenaristokraten, bietet Coloplast dennoch eine Möglichkeit für Anleger, die ein Unternehmen im defensiven Gesundheitssektor suchen.

Dividendenrendite: 2,2 Prozent

Geschäftsmodell: Coloplast ist ein global führendes Medizintechnikunternehmen mit Hauptsitz in Humlebæk, Dänemark. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vermarktet Produkte und Dienstleistungen in den Bereichen Stoma, Kontinenz, Urologie und Wundversorgung. Coloplast bedient hauptsächlich den Bedarf von Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen oder medizinischen Bedürfnissen. Das Unternehmen ist in über 40 Ländern direkt vertreten und vertreibt seine Produkte in mehr als 130 Ländern weltweit. Coloplast erwirtschaftet seinen Umsatz hauptsächlich durch den Verkauf seiner medizinischen Verbrauchsmaterialien und Pflegeprodukte an Krankenhäuser, medizinische Fachkräfte und Endverbraucher.

Platz 7: Assa Abloy

Tüten mit Schriftzug von Assa Abloy © Imago Images / TT

Price/Fair Value: 0,96

Die Assa-Abloy-Aktie wird derzeit mit einem Price/Fair Value von 0,96 gehandelt, was auf eine leichte Unterbewertung hindeutet. Obwohl der Abschlag zum fairen Wert geringer ausfällt als bei einigen anderen europäischen Dividendenaristokraten, bietet Assa Abloy dennoch eine Einstiegsmöglichkeit für Anleger, die auf der Suche nach einem Unternehmen mit einer soliden Marktposition sind.

Dividendenrendite: 1,8 Prozent

Geschäftsmodell: Assa Abloy ist ein global führender Hersteller von Zutrittskontroll- und Sicherheitslösungen mit Hauptsitz in Stockholm, Schweden. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen an, darunter mechanische und elektromechanische Schlösser, Türschließer, Zutrittskontrollsysteme, automatische Türen und Hotelzutrittssysteme. Assa Abloy bedient Kunden in verschiedenen Endmärkten, wie öffentliche und kommerzielle Gebäude, Wohngebäude und institutionelle Einrichtungen. Das Unternehmen ist in über 70 Ländern tätig und erwirtschaftet seinen Umsatz hauptsächlich durch den Verkauf seiner Produkte und Lösungen über Distributoren, Systemintegratoren und Direktvertrieb.

Platz 6: DSV

1.200% Rendite in 20 Jahren? Die besten ETFs und Fonds, aktuelle News und exklusive Personalien erhalten Sie in unserem Newsletter „DAS INVESTMENT Daily“. Kostenlos und direkt in Ihr Postfach. Newsletter DAS INVESTMENT daily (börsentäglich) Newsletter DAS INVESTMENT am Sonntag (wöchentlich) Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Fast geschafft Bitte überprüfen Sie Ihr E-Mail Postfach - wir haben eine Bestätigungs-E-Mail verschickt. Das Abonnement wird nach der Bestätigung aktiv. Bitte auch im Spam-Ordner schauen!

Baustelle mit Neubau des Logistikunternehmens DSV © Imago Images / Hans Blossey

Price/Fair Value: 0,95

Mit einem Price/Fair Value von 0,95 wird die DSV-Aktie derzeit nur leicht unter ihrem fairen Wert gehandelt. Obwohl die Unterbewertung im Vergleich zu einigen anderen europäischen Dividendenaristokraten gering ist, bietet DSV dennoch eine Möglichkeit für Anleger, die ein Unternehmen in der Transportbranche suchen. Die Dividendenrendite von 0,7 Prozent für die nächsten zwölf Monate mag zwar niedriger erscheinen als bei anderen Unternehmen auf der Liste, sollte jedoch im Kontext der Wachstumsaussichten von DSV betrachtet werden. Auf fünf Jahre legte die Aktie um rund 100 Prozent zu.

Dividendenrendite: 0,7 Prozent

Geschäftsmodell: DSV ist ein globaler Transport- und Logistikkonzern mit Hauptsitz in Hedehusene, Dänemark. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Dienstleistungen an, darunter Spedition, Kontraktlogistik, Lagerung und Supply-Chain-Management. DSV ist in drei Hauptgeschäftsbereichen tätig: Air & Sea, Road und Solutions. Das Unternehmen bedient Kunden in verschiedenen Branchen, darunter Automobil, Gesundheitswesen, Einzelhandel und E-Commerce. DSV ist in über 80 Ländern präsent und erwirtschaftet seinen Umsatz hauptsächlich durch Transport- und Logistikdienstleistungen für seine Kunden.

Platz 5: Diageo

Captain Morgan ist eine Spirituosenmarke von Diageo © Imago Images / Pond5 Images

Price/Fair Value: 0,94

Die Diageo-Aktie wird derzeit mit einem Price/Fair Value von 0,94 gehandelt, was auf eine leichte Unterbewertung hindeutet. Obwohl der Abschlag zum fairen Wert geringer ausfällt als bei anderen europäischen Dividendenaristokraten, bietet Diageo dennoch eine Einstiegsmöglichkeit für Anleger, die auf der Suche nach einem Unternehmen mit einer soliden Dividendenrendite von 2,8 Prozent für die nächsten zwölf Monate sind.

Dividendenrendite: 2,8 Prozent

Geschäftsmodell: Diageo ist ein globaler Hersteller und Vermarkter von alkoholischen Getränken mit Sitz in London, Großbritannien. Das Unternehmen besitzt eine umfangreiche Produktpalette, die Spirituosen, Bier und Wein umfasst. Zu den bekannten Marken von Diageo gehören Johnnie Walker, Smirnoff, Captain Morgan, Baileys, Guinness und Tanqueray. Das Unternehmen ist in über 180 Ländern präsent und erwirtschaftet seinen Umsatz hauptsächlich durch den Verkauf seiner Getränkemarken an Distributoren, Einzelhändler und Gastronomiekunden.

Platz 4: Relx

Smartphone mit Relx-Logo © Imago Images / Pond5 Images

Price/Fair Value: 0,93

Mit einem Price/Fair Value von 0,93 wird die Relx-Aktie derzeit leicht unter ihrem fairen Wert gehandelt. Die Dividendenrendite von 1,7 Prozent für die nächsten zwölf Monate mag zwar niedriger erscheinen als bei anderen Unternehmen auf der Liste, sollte jedoch im Kontext der Wachstumsaussichten von Relx betrachtet werden.

Dividendenrendite: 1,7 Prozent

Geschäftsmodell: Relx (früher bekannt als Reed Elsevier) ist ein globaler Anbieter von informationsbasierten Analysen und Entscheidungshilfen mit Hauptsitz in London, Großbritannien. Das Unternehmen ist in vier Hauptgeschäftsbereichen tätig: Scientific, Technical & Medical (STM), Risk & Business Analytics, Legal und Exhibitions. Relx bietet eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen, darunter wissenschaftliche und medizinische Zeitschriften, Risikobewertungstools, juristischen Inhalten und Fachmessen. Das Unternehmen bedient Kunden in über 180 Ländern und erwirtschaftet seinen Umsatz hauptsächlich durch Abonnements, Transaktionsgebühren und Teilnahmegebühren für Veranstaltungen.

Platz 3: Nestlé

Nespresso ist eine der Luxusmarken von Nestlé © Imago Images / Bihlmayerfotografie

Price/Fair Value: 0,87

Die Nestlé-Aktie wird derzeit mit einem Price/Fair Value von 0,87 gehandelt, was auf eine leichte Unterbewertung hindeutet. Obwohl der Abschlag zum fairen Wert geringer ausfällt als bei einigen anderen europäischen Dividendenaristokraten, bietet Nestlé dennoch eine Einstiegsmöglichkeit für Anleger, die auf der Suche nach einem Unternehmen mit einer soliden Dividendenrendite von 3,2 Prozent sind.

Dividendenrendite: 3,2 Prozent

Geschäftsmodell: Nestlé ist der weltweit größte Lebensmittelkonzern mit Hauptsitz in Vevey, Schweiz. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Produkten in verschiedenen Kategorien an, darunter Kaffee und Tee, Wasser, Milchprodukte, Säuglingsnahrung, Sporternährung, Tierfutter, Süßwaren und Fertiggerichte. Zu den bekannten Marken von Nestlé gehören Nescafé, Nespresso, Kitkat, Maggi, Purina und S. Pellegrino. Das Unternehmen ist in über 190 Ländern präsent und erwirtschaftet seinen Umsatz hauptsächlich durch den Verkauf von Lebensmitteln und Getränken an Endverbraucher sowie an Restaurants und Einzelhändler.

Platz 2: Sanofi

Sanofi-Gebäude in Paris © Imago Images / IP3press

Price/Fair Value: 0,78

Als einer der europäischen Dividendenaristokraten hat Sanofi in den letzten zehn Jahren konsequent seine Dividendenzahlungen erhöht. Diese Beständigkeit zeugt von der finanziellen Stärke des Unternehmens, selbst in einem wettbewerbsintensiven Marktumfeld.

Dividendenrendite: 4,0 Prozent

Geschäftsmodell: Sanofi ist ein globales Pharmaunternehmen mit Hauptsitz in Paris, Frankreich. Das Unternehmen ist in der Forschung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von verschreibungspflichtigen Medikamenten, Impfstoffen und Gesundheitsprodukten tätig. Sanofi konzentriert sich auf sieben therapeutische Kernbereiche: Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Impfstoffe, seltene Krankheiten, Multiple Sklerose, Onkologie und Immunologie. Darüber hinaus ist das Unternehmen durch seine Tochtergesellschaft Sanofi Consumer Healthcare auch im Bereich der rezeptfreien Medikamente aktiv. Sanofi erwirtschaftet seinen Umsatz hauptsächlich durch den Verkauf innovativer Arzneimittel und Impfstoffe auf globaler Ebene.

Platz 1: Roche Holding

Kapsel vor Roche-Logo © Imago Images / ZUMA Wire

Price/Fair Value: 0,61

Unter den elf unterbewerteten europäischen Dividendenaristokraten sticht die Roche Holding besonders hervor. Mit einem Price/Fair Value von 0,61 wird die Aktie laut Morningstar derzeit mit einem Abschlag von fast 40 Prozent gegenüber ihrem fairen Wert gehandelt. Dieses attraktive Bewertungsniveau in Kombination mit einer soliden Dividendenrendite von 4,1 Prozent für die nächsten zwölf Monate macht Roche zu einer interessanten Anlageoption für Dividendeninvestoren.

Dividendenrendite: 4,1 Prozent

Geschäftsmodell: Die Roche Holding ist ein global agierendes Schweizer Unternehmen mit Hauptsitz in Basel. Als führender Konzern im Gesundheitswesen ist Roche in zwei Hauptgeschäftsfeldern tätig: Pharma und Diagnostik. Im Pharmabereich erforscht, entwickelt und vermarktet das Unternehmen Medikamente, insbesondere in den Bereichen Onkologie, Immunologie, Infektionskrankheiten, Augenheilkunde und Neurowissenschaften. Die Diagnostiksparte bietet ein breites Spektrum an Instrumenten, Tests und digitalen Lösungen für die Früherkennung, Prävention, Diagnose und Behandlung von Krankheiten. Roche erwirtschaftet seinen Umsatz hauptsächlich durch den Verkauf verschreibungspflichtiger Medikamente und diagnostischer Produkte.