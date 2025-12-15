Europas Weg zu mehr Eigenständigkeit ist in vollem Gange – und eröffnet Anlegern neue Perspektiven. Die Nordea Empower Europe Strategie investiert gezielt in Unternehmen, die den Kontinent unabhängiger, innovativer und wettbewerbsfähiger machen.

Ein Kontinent richtet sich neu aus

Geopolitische Spannungen, Lieferkettenbrüche und Energiekrisen haben Europas Verwundbarkeit offengelegt. Die Antwort darauf lautet: strategische Autonomie. Mit massiven öffentlichen und privaten Investitionen stärkt Europa seine Widerstandsfähigkeit – wirtschaftlich, technologisch und sicherheitspolitisch.

Programme wie Readiness 2030 oder REPowerEU mobilisieren hunderte Milliarden Euro für Energieinfrastruktur, Forschung und Verteidigung. Das Ziel ist klar: weniger Abhängigkeit, mehr Eigenständigkeit und ein nachhaltiger Wachstumspfad.

“ Der Wandel Europas ist keine Theorie. Er passiert jetzt.

Drei Treiber einer neuen Dynamik

Die Nordea Empower Europe Strategie setzt auf jene Unternehmen, die diesen Wandel aktiv gestalten – entlang von drei strukturellen Themenfeldern:

Energieresilienz: Europa investiert in Stromnetze, Rohstoffe und Gebäudeeffizienz, um die Versorgung zu sichern. Prysmian 1 (Italien) ist ein weltweit führender Produzent von Hochspannungskabeln, die die Stromübertragung zwischen Ländern ermöglichen. Rockwool ist ein dänischer mittelständischer Hersteller, der sich auf Steinwolle-Dämmprodukte und -Lösungen spezialisiert hat – beide Unternehmen stehen im Zentrum der europäischen Energiewende.

(Italien) ist ein weltweit führender Produzent von Hochspannungskabeln, die die Stromübertragung zwischen Ländern ermöglichen. Rockwool ist ein dänischer mittelständischer Hersteller, der sich auf Steinwolle-Dämmprodukte und -Lösungen spezialisiert hat – beide Unternehmen stehen im Zentrum der europäischen Energiewende. Reindustrialisierung: Von Automatisierung bis Digitalisierung entsteht eine neue industrielle Basis. Danieli (Italien) entwickelt Anlagen für eine energieeffizientere Stahlproduktion und unterstützt so die Rückverlagerung industrieller Wertschöpfung nach Europa. Siemens (Deutschland) wiederum treibt als führender Anbieter von Elektrifizierungs- und Automatisierungslösungen die digitale Transformation der europäischen Industrie voran.

Verteidigung & Cybersicherheit: Sicherheit und technologische Unabhängigkeit werden zu Wachstumsmärkten. Invisio (Schweden) entwickelt hochsichere Kommunikationssysteme für Streitkräfte und Behörden und profitiert vom Ausbau der europäischen Verteidigungsstrukturen. Kongsberg Gruppen (Norwegen) ist ein Technologiekonzern, der sich auf Verteidigungs- und Sensortechnik spezialisiert und mit seiner Expertise in Raketen- und Überwachungssystemen einen wichtigen Beitrag zur europäischen Sicherheitsarchitektur leistet.

Kraft aus Vielfalt

Ein besonderes Merkmal der Strategie ist ihr All-Cap-Ansatz: Rund die Hälfte des Portfolios entfällt auf Small- und Mid-Caps – oft die eigentlichen Impulsgeber des Wandels. Diese Unternehmen vereinen Agilität mit Innovationskraft und profitieren direkt von Europas Investitionsschub.

Europa investiert in seine Zukunft – Anleger können es auch

Für Nordea Asset Management ist die Neuausrichtung Europas keine vorübergehende Trendbewegung, sondern ein langfristiger Strukturwandel. Mit mehr als drei Jahrzehnten Erfahrung im europäischen Aktienmarkt identifiziert das Team jene Unternehmen, die Europas neue Stärke formen – und daraus nachhaltiges Wachstumspotenzial schaffen.2

“ Kapital folgt Dynamik: Europas Aufbruch ist in vollem Gange.

Europa erfindet sich neu. Jetzt ist die Zeit, Teil dieses Aufbruchs zu werden.

1-Die Bezugnahme auf einzelne Unternehmen oder Investments darf nicht als Empfehlung gegenüber dem Anleger aufgefasst werden, die entsprechenden Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen, sondern dient ausschließlich illustrativen Zwecken.

2-Es kann nicht zugesichert werden, dass ein Anlageziel, angestrebte Erträge und Ergebnisse einer Anlagestruktur erreicht werden. Der Wert Ihrer Anlage kann steigen oder fallen, und es kann zu einem teilweisen oder vollständigen Wertverlust kommen.

Nordea Asset Management ist der funktionale Name des Vermögensverwaltungsgeschäfts, das von den Gesellschaften Nordea Investment Funds S.A., Nordea Investment Management AB und Nordea Funds Ltd sowie deren Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften durchgeführt wird. Dieses Material dient zur Information des Lesers über die spezifischen Fähigkeiten von Nordea Asset Management, die allgemeine Marktentwicklung oder Branchentrends und sollte nicht als Prognose oder Research erachtet werden. Dieses Material oder hierin zum Ausdruck gebrachte Einschätzungen oder Ansichten stellen weder eine Anlageberatung noch eine Empfehlung dar, Finanzprodukte, Anlagestrukturen oder Anlageinstrumente zu kaufen oder zu verkaufen oder in diese zu investieren, eine Transaktion einzugehen oder aufzulösen oder an einer bestimmten Handelsstrategie teilzunehmen. Soweit nicht anders angegeben sind alle zum Ausdruck gebrachten Meinungen und Ansichten jene von Nordea Asset Management. Die Einschätzungen und Ansichten stützen sich auf das aktuelle Wirtschaftsumfeld und können sich ändern. Etwaige Anlageentscheidungen sollten auf Grundlage des Verkaufsprospekts oder vergleichbarer vertraglicher Vereinbarungen getroffen werden. Sämtliche Anlagen sind mit Risiken verbunden; es können Verluste entstehen. Auch wenn die hierin enthaltenen Informationen für richtig gehalten werden, kann keine Zusicherung oder Gewährleistung im Hinblick auf ihre letztendliche Richtigkeit oder Vollständigkeit abgegeben werden. Potenzielle Anleger oder Kontrahenten sollten sich in Bezug auf die potenziellen Auswirkungen, die eine Anlage, die sie in Betracht ziehen, haben kann, einschließlich der möglichen Risiken und Vorteile dieser Anlage, bei ihrem Steuer-, Rechts-, Buchhaltungs- oder sonstigem/sonstigen Berater(n) erkundigen und die steuerlichen Auswirkungen, die Eignung und die Angemessenheit dieser potenziellen Anlagen unabhängig beurteilen. Herausgegeben von der betreffenden Rechtseinheit von Nordea Asset Management. Nordea Investment Management AB und Nordea Investment Funds S.A. sind ordnungsgemäß von der jeweiligen Finanzaufsichtsbehörde in Schweden und Luxemburg zugelassen und unterstehen deren Aufsicht. Nordea Funds Ltd ist eine Verwaltungsgesellschaft die in Finland amtlich eingetragen ist, und der Aufsicht der Finnischen Finanzaufsichtsbehörde untersteht. Dieses Material darf ohne vorherige Genehmigung weder vervielfältigt noch in Umlauf gebracht werden. © Nordea Asset Management.