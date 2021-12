Redaktion 19.01.2016 Lesedauer: 1 Minute

Europaweite Marktstudie Zukunft der Fondsbranche hängt an Mischfonds

In Europa wurden 2015 besonders häufig Mischfonds aufgelegt. Im Schnitt sammeln allerdings Garantie- und Wertsicherungsfonds am meisten ein. Amundi legt die meisten Fonds auf, Eurizon vertreibt seine neuen Produkte am erfolgreichsten. Das neue Morningstar Absatzbarometer für europäische Publikumsfonds.