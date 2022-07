Finanzausschuss berät Europaweite Regulierungen für den Kryptomarkt in der Endphase

Der Finanzausschuss des Deutschen Bundestags hat sich vergangene Woche mit den drastischen Kursverlusten auf den Kryptomärkten befasst. Dabei ging es unter anderem darum, ob Kryptowerte einen Einfluss auf die Finanzstabilität in Deutschland nehmen könnten, dies verneinten die Mitglieder jedoch, mit Verweis auf den neunten Bericht des Ausschusses für Finanzstabilität (20/2585). Denn die Marktkapitalisierung von Kryptowertem sei weiterhin vergleichsweise gering.



Allerdings erfordere das Wachstum an digitalen Vermögenswerten eine erhöhte Wachsamkeit und eine zunehmende Verflechtung mit dem Finanzsystem. Die Kursverluste hätten nämlich einige Marktakteure unter Druck gesetzt, so dass Auswirkungen für deutsche Anleger nicht ausgeschlossen werden könnten. So sei es bereits in einem Fall zu Auszahlungssperren gekommen.

Nach Angaben der Regierung stehen Kryptodienstleister und -verwahrer unter Aufsicht der Finanzaufsicht Bafin, dabei sei Deutschland bereits Vorreiter. Die Bundesregierung wies außerdem darauf hin, dass es regelmäßige Warnungen der Bafin unter anderem vor der Volatilität und spekulativen Natur von Anlagen in Kryptowerten gegeben habe. Auf europäischer Ebene seien die Verhandlungen über einen Regulierungsrahmen für Kryptowerte (Markets in Crypto-Assets – Mica) in der Endphase.