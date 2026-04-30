Fonds, die sowohl in Boom- als auch in Bust-Phasen des Marktes überzeugen, lassen sich mit dem Bull & Bear Beta herausfiltern. Wir zeigen die zehn besten Europa-Growth-Aktienfonds.

Die Auswertung zeigt die besten Europa-Aktienfonds nach Bull & Bear Beta.

Im ersten Teil unserer „Bull & Bear Beta“-Reihe haben wir uns die Aktienfonds der Vergleichsgruppe Global Growth angeschaut, im zweiten Teil folgte Global Value, im dritten Teil Global Blend. Im vierten Teil widmen wir uns Europa und schauen uns die Peergroup „Aktienfonds Large Cap Europe Growth“ (Quelle: Morningstar) näher an.

Zur Erinnerung: Ein idealer Aktienfonds überzeugt sowohl in Boom- als auch in Schwächephasen: Er sollte in starken Märkten gut zulegen und in fallenden Märkten möglichst wenig verlieren.

Dafür werden zwei Kennzahlen verglichen: Das Bull Beta zeigt, wie stark ein Fonds in Aufschwungphasen im Vergleich zum Peergroup-Durchschnitt mitläuft, das Bear Beta, wie stark er in Abschwüngen fällt. Optimal ist ein hohes Bull Beta bei gleichzeitig niedrigem Bear Beta.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Das hilft, Fonds nicht nur nach Rendite, sondern auch nach Stabilität und Chance-Risiko-Verhältnis zu beurteilen. Allerdings ist das nur ein erster Anhaltspunkt. Denn die Berechnung des Verhältnisses von Bull & Bear Beta im Vergleich zum Durchschnitt der jeweiligen Peergroup sagt erst mal weniger zur reinen Rendite aus, sondern mehr über die Stabilität des Fonds.

So kann es durchaus vorkommen, dass ein Fonds, der im Bull & Bear Ranking auf Platz 1 steht, hinsichtlich der reinen Perfromance schlechter abschneidet als der Peergroup-Durchschnitt. Daher sollten für eine fundierte Anlageentscheidung weitere Kennzahlen hinzugezogen werden.

So haben wir ausgewertet

Für die ausgewählte Peergroup (Quelle: Morningstar) haben wir uns das jeweilige Bull und Bear Beta, immer im Vergleich zum Durchschnitt der Peergroup, des ausgewählten Zeitraums anzeigen lassen (Quelle: FVBS). Grundsätzlich gilt: Ein hohes Bear Beta ist gut (= hohe Partizipation an steigenden Kursen) und ein niedriges Bear Beta (= Schutz in fallenden Märkten) ist ebenfalls gut.

Das höchste Bull Beta in der Peer bekommt einen Punkt, das niedrigste Bear Beta ebenfalls. Alle weiteren werden dann entsprechend mit einer Formel berechnet, prozentual sortiert. Im nächsten Schritt addieren wir die beiden Werte (Bull Beta + Bear Beta) und können so die Fonds mit dem besten Chance-/Risiko-Profil ermitteln: Je höher die Summe, desto besser.

Wir haben uns im vierten Teil von „Bull & Bear Beta“ die Aktienfonds Europe Growth angeschaut, die in den vergangenen drei Jahren das beste Chance-Risiko-Verhältnis aufwiesen. Hier sind die Top Ten:

Platz 10: Deka Europa Select

Bull Beta (3 Jahre): 1,12

Bear Beta (3 Jahre): 1,16