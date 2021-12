„European Pensions Award 2014“ Edmond de Rothschild AM erhält Auszeichnung

Edmond de Rothschild Asset Management erhielt vom “European Pensions Awards 2014“ die Auszeichnung Währungsmanager des Jahres. Der Vermögensverwalter setzte sich in dieser Kategorie gegen fünf weitere Kandidaten durch. Ebenfalls nominiert war die Edmond de Rothschild Gruppe für den Preis Investment-Manager des Jahres.Der “European Pensions Awards 2014“ ist ein europäischer Preis für das institutionelle Asset Managements. Er richtet sich an europäische Investoren, Beratungsunternehmen und Rentenfonds und soll ihre Leistungen in der Altersvorsorge bewerten.Einen Überblick über alle Gewinner des „European Pensions Award 2014“ finden Sie hier