European Pensions Awards 2011: And the winner is…

Zum vierten Mal kürte der European Pensions Awards am 30. Juni die besten Fondsmanager & Co. der Pensionsfonds-Branche. In 24 Kategorien wurden Awards verliehen.Zu den Gewinnern gehört die Fondsgesellschaft M&G Investment, die den Award „Fixed Income Manager of the Year“ bekam. Für ihr Management von Alternative Investments (Hedgefonds, Private Equity, Rohstoffe) bekam J.P. Morgan Asset Management die Auszeichnung.Der britische Schwellenländer-Spezialist Ashmore Investment Management erhielt die Auszeichnung „Emerging Markets Manager of the Year“. In dieser Kategorie ist wurde außerdem neben dem Award-Gewinner die die Skagen Group mit einem „Highly commended“ ausgezeichnet.Die deutsche Berenberg Bank erhielt nach 2009 wieder die Auszeichnung „Currency Manager of the Year“. Auch im Bereich „Alternatives Investment“ war sie nominiert.Zur vollständigen Liste der Gewinner geht es hier