Euroraum-Anleihen-Käufe EZB wird QE-Käufe ausweiten

Die Europäische Zentralbank beabsichtige, ihre Käufe von Euroraum-Anleihen im Mai und Juni vor einer erwarteten Phase niedriger Liquidität im Sommer auszuweiten, sagte Europäische Zentralbank-Direktoriumsmitglied Benoît Coeuré.



„Wir sind uns auch der saisonalen Muster der Aktivität an den Märkten für Festverzinslichen im Zusammenhang mit der traditionellen Urlaubszeit von Mitte Juli bis August bewusst, die durch erheblich niedrigere Marktliquidität gekennzeichnet ist„, sagte Coeuré laut Text einer am Montag in London gehaltenen Rede.



„Gegebenenfalls könnte das Vorziehen der Käufe durch gewisse Reduzierungen im September ergänzt werden, wenn die Marktliquidität sich wieder verbessern dürfte. Das etwas höhere Kaufvolumen, das Marktanalysten in den kommenden Wochen beobachten dürften, steht also nicht im Zusammenhang mit der jüngsten Episode von Marktvolatilität.„