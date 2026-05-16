Brighton Dome, 6. April 1974: Die vier Schweden von Abba gewinnen in Glitzerkostümen mit „Waterloo" den Eurovision Song Contest (damals noch Grand Prix Eurovision de la Chanson) — und legen damit den Grundstein für eines der erfolgreichsten Musikimperien der Popgeschichte. Die persönlichen Vermögen der vier Bandmitglieder werden heute konsistent auf zusammen rund eine Milliarde US-Dollar geschätzt: Björn Ulvaeus und Anni-Frid Lyngstad je rund 300 Millionen Dollar, Benny Andersson 230 Millionen, Agnetha Fältskog 200 Millionen. Quelle dieser Zahlen sind dabei nicht nur Tonträgerverkäufe — Abba haben nach Angaben von Universal Music über 400 Millionen Alben verkauft, die Greatest-Hits-Compilation „Gold" steht seit Erscheinen 1992 mehr als 1.000 Wochen in den britischen Albumcharts, Rekord – sondern vor allem das, was Ulvaeus und Andersson außerhalb der Band gebaut haben.

Das Musical „Mamma Mia!" läuft seit 1999 im Londoner West End, hat über 70 Millionen Zuschauer in 50 Produktionen und 16 Sprachen erreicht und am Bühnen-Box-Office über 4,5 Milliarden Pfund eingespielt; der Kinofilm von 2008 brachte 610 Millionen Dollar weltweit ein, die Fortsetzung 2018 weitere 402 Millionen. Seit Mai 2022 tourt Abba Voyage — eine Show mit digitalen Avataren der Band im Alter von 1979 — in einer eigens gebauten 3.000-Plätze-Halle im Londoner Olympiapark. Die Holdinggesellschaft Aniara Ltd. erzielte 2024 laut Companies-House-Filing einen Umsatz von 104,3 Millionen Pfund, bei 1,06 Millionen verkauften Tickets und über 90 Prozent Auslastung.

Ein ESC-Sieg als Startrampe für ein Quasi-Monopol über eine der profitabelsten Unterhaltungsmarken des Planeten: Selbst Warren Buffett hätte applaudiert.