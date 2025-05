Viele Anleger richten ihren Blick spätestens seit Trumps-Zollchaos zunehmend auf europäische Märkte, wo attraktive Bewertungen locken. Die Kapitalumschichtung weg von den als überbewertet geltenden US-Aktien hin zu Werten aus der Eurozone hat seit Februar an Fahrt aufgenommen. Ausschlaggebend für diesen Trend sind nicht nur die angekündigten Zölle, sondern auch die günstigeren Bewertungen sowie die Aussicht auf fiskalpolitische Lockerungen in Deutschland und der gesamten EU.

Besonders der spanische Aktienmarkt konnte im bisherigen Jahresverlauf mit einem Plus von über 27 Prozent glänzen. Doch auch andere großen Märkte der Eurozone verzeichneten deutliche Kursgewinne. Diese positive Entwicklung spiegelt sich in den Renditen entsprechender ETFs wider, die in Large-Cap-Aktien der Eurozone investieren.

Die besten ETFs für europäische Large-Cap-Aktien

Um die Spitzenreiter in diesem Segment zu identifizieren, hat Morningstar die Performancedaten der relevanten Fonds mithilfe von Morningstar Direct über verschiedene Zeiträume analysiert. Die Untersuchung umfasste die Renditen der vergangenen ein, drei und fünf Jahre. Berücksichtigt wurden dabei nur ETFs mit einem Mindestvolumen von 100 Millionen US-Dollar und einem Morningstar Medalist Rating von mindestens „Neutral“.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Sieben Fonds von Anbietern wie Deka, iShares, Amundi und UBS schafften es durch das Screening. Dabei fallen vor allem die ESG-Varianten auf, die in mehreren Fällen bessere Renditen als ihre konventionellen Pendants erzielten. Welche das sind, wie stark sie performten und was ihre Anlagestrategie auszeichnet, erfahren Sie auf den kommenden Seiten. Die einzelnen Fonds sind dabei in alphabetischer Reihenfolge sortiert.

Quellen: Morningstar Direct (25. April 2025) und FWW-Fonds-Explorer (5. Mai 2025)

Amundi MSCI EMU Value Factor

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2025

Sektor: Aktienfonds All Cap Euroland

Aktienfonds All Cap Euroland Auflegung: 07.09.2017

07.09.2017 Ertragsverwendung: ausschüttend

ausschüttend Fondsgesellschaft: Amundi Luxembourg

Amundi Luxembourg ISIN: LU1598690169

Maximal Drawdown seit Auflage: 41,63%

41,63% Performance YTD: 14,03%

14,03% Performance 1 Jahr: 11,64%

11,64% Performance 3 Jahre: 42,41%

42,41% Performance 5 Jahre: 102,16%

102,16% Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,88

0,88 Sum. lfd. Kosten: 0,40%

0,40% Volatilität 5 Jahre: 17,15%

17,15% Volumen in Mio. EUR: 191

Kurzbeschreibung des ETFs

Der Amundi-ETF erzielt eine Fünf-Jahres-Performance von 102,16 Prozent und eignet sich besonders für Value-orientierte Anleger. Mit einer Sharpe Ratio von 0,88 und Kosten von 0,40 Prozent jährlich bietet er ein solides Gesamtpaket. Er fokussiert sich auf Value-Aktien mit hoher Marktkapitalisierung aus den Industrieländern der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion und ähnelt in seiner Ausrichtung dem UBS Value-ETF.