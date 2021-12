E&V Investment Consulting Engel & Völkers gründet Investmentberatung

Die Immobilienberatung Engel & Völkers mischt jetzt auch im Investmentgeschäft mit. Hierzu hat sie eine neue Gesellschaft gegründet: Die E&V Investment Consulting nimmt Wohn- und Geschäftshaus-Portfolios ins Visier. Sie soll bei Transaktionen beraten, Portfolios strukturieren und Transaktionen managen. Die neue Gesellschaft ist in Hamburg ansässig und hat ein Büro in Frankfurt am Main. Geschäftsführer ist Kai Wolfram.Wolfram kommt von der Berliner FFIRE Immobilienverwaltung, bei der er ebenfalls als Geschäftsführer tätig war. Zuvor war er in der gleichen Position bei der Immobilienvermögensverwaltung Tower Group. Zudem war er über 14 Jahre mit der Wolfram GmbH & Co selbstständig. Vor seiner Selbstständigkeit arbeitete er bei der Berliner Bank sowie bei der Commerzbank.