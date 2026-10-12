Mit 22 beriet Eva-Marie Gerland bereits erfahrene Unternehmer. Heute arbeitet sie im Private Banking der Haspa. Im Podcast spricht sie über Vertrauen und Vermögenskonzentrationen.

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Was hat eine 22-jährige Bankberaterin einem Unternehmer zu sagen, der seit Jahrzehnten erfolgreich Firmen aufbaut? Diese Frage stellte sich Eva-Marie Gerland zu Beginn ihrer Karriere selbst. Heute betreut sie bei der Hamburger Sparkasse Unternehmerinnen und Unternehmer und weiß, wie man sich auch gegenüber erfahrenen Geschäftsleuten Respekt und Vertrauen erarbeitet.

Im Podcast „For Professional Investors Only“ spricht sie mit Christoph Fröhlich über eine Klientel, deren Vermögen häufig untrennbar mit dem eigenen Lebenswerk verbunden ist. „Meine Altersvorsorge ist meine Firma“, hört Gerland immer wieder. Doch was nach unternehmerischem Selbstbewusstsein klingt, kann sich als gefährliches Klumpenrisiko entpuppen. Wie bringt man Menschen dazu, ihre eigene Erfolgsstrategie kritisch zu hinterfragen?

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Auch bei der Unternehmensnachfolge wird es persönlich. Wer übernimmt das Lebenswerk? Was passiert mit dem Vermögen nach einem Verkauf? Und warum reicht es längst nicht mehr aus, nur den Unternehmer selbst zu beraten, statt die gesamte Familie in den Blick zu nehmen?

Besonders spannend wird es beim Blick auf die nächste Generation. Wenn junge Unternehmer dank Internet und KI jederzeit Zugang zu Finanzwissen haben, wozu brauchen sie dann überhaupt noch einen Private Banker? Gerland erklärt, warum das klassische Produktgeschäft an Bedeutung verliert und worin sie die Zukunft ihres Berufs sieht.

Zum Schluss wird es sportlich: Die begeisterte Läuferin vergleicht den Wettbewerb im Private Banking mit einem ungewöhnlichen Ausdauerrennen. Was sie damit meint und welche Aufgaben sie sofort einer KI überlassen würde, verrät sie im Gespräch.