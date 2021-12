Eve Tournier übernimmt weitere Pimco-Fonds

Eve Tournier, sogenannte Executive Vice President und Portfoliomanagerin beim US-Rentenspezialisten Pimco aus Newport Beach, verantwortet neuerdings die beiden Anleihefonds Pimco GIS Euro Credit (WKN: A0REGR) und Pimco GIS Euro Income Bond Fund (A1H7QT). Das Fondsvermögen von ersterem beträgt 455 Millionen Euro, die vom letzteren Fonds 138 Millionen Euro. Für Tournier sind es die Fonds Nr. 3 und 4, denn weiterhin wird sie auch die beiden Fonds Pimco GIS Diversified Income (A0KDVN) und Pimco GIS Diversified Income Duration Hedge Funds (A1H9QR) managen.Tournier arbeitet seit 2008 für die Fondsgesellschaft Pimco. Zuvor war sie für die Deutsche Bank in London als Geschäftsführerin und Leiterin für den Handel europäischer Hochzinsanleihen tätig. Weitere Berufsstationen umfassen die Abteilung Kreditderivate der Deutschen Bank und J.P. Morgan in New York.Tournier löst Luke Spajic im Fondsmanagement ab, der das Pan-European Credit Portfolio Team bei Pimco leitet. Er hatte den Pimco Euro Credit Fund seit 2008 und den Pimco Euro Income Fund seit dessen Start im Februar 2011 verwaltet. Weiterhin wird er die Verantwortung der Fonds Allianz Pimco Corps-Corent, Pimco Select UK Corporate Bond und Allianz Pimco Laufzeitfonds Extra 2016 innehaben.