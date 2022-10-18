Everest Insurance Internationaler Versicherer drängt auf den deutschen Markt

Der Versicherer Everest mit Hauptsitz auf den Bermuda-Inseln will in Europa wachsen und gründet dazu neue Standorte in Deutschland, Frankreich und Spanien. Über das Büro in Düsseldorf bietet das Unternehmen seine Policen sowohl direkt an Endkunden als auch über Versicherungsmakler hierzulande an.

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Die Versicherungssparte des Rückversicherers Everest hat von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht die Genehmigung erhalten, auch in Deutschland tätig zu werden. Das Unternehmen wird seine Policen hierzulande unter dem Namen Everest Insurance (Ireland) DAC, Niederlassung für Deutschland anbieten. Die Niederlassung in Düsseldorf wird von Bernd Wiemann geleitet. Sie soll „maßgeschneiderte Risikolösungen in Schlüsselbereichen der industriellen Sach-, Haftpflicht- und Financial Lines-Versicherungen“ anbieten.

Die aktuelle Expansion des Versicherungsgeschäfts von Everest auf die europäischen Märkte Deutschland, Frankreich und Spanien setzt die internationale Expansionsstrategie des Unternehmens fort: Sie folgt auf den Markteintritt in Lateinamerika und dem asiatisch-pazifischen Raum. Bereits seit knapp 50 Jahren ist Everest unter anderem in den USA, Singapur und Kanada tätig. Über operative Tochtergesellschaften bietet der Versicherer jeweils Haftpflicht-, Unfall- und Spezial-Policen an.