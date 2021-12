Evi Vogl leitet BNP-Fondstochter

Evi Vogl (44) ist ab sofort neue Sprecherin der Geschäftsführung bei der Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management. Außerdem ist sie stellvertretende Vertriebschefin für das Geschäft mit institutionellen Kunden in Europa. Diesen Bereich leitet in Deutschland weiterhin Ilona Wachter. Außerdem gehört Josef Altmann weiterhin zur Geschäftsführung des Unternehmens. Er ist für die Betreuung der Vertriebspartner verantwortlich.Vogl war bis Dezember Geschäftsführerin der Baring Asset Management in Deutschland. Dort war sie für den Vertrieb und die Produktentwicklung der Fondsgesellschaft verantwortlich. Diese Aufgabe hat jetzt Oliver Morath übernommen. Die Deutschland-Tochter von Barings führte übergangsweise Benoit du Mesnil, Frankreich-Chef der Fondsgesellschaft.