Versicherungsmathematiker und Ex-BdV-Chef Axel Kleinlein plädiert als Sachverständiger im Bundestag gegen die geplante Begrenzung des ewigen Widerrufsrechts. Seine Argumentation.

Axel Kleinlein bei der Öffentlichen Anhörung im Bundestag am 10. November: Wenn ein Vater zur Geburt seines Kindes eine Lebensversicherung abschließt, wird das Kind spätestens mit 18 Jahren wissen müssen, was in dem Vertrag überhaupt steht. Wenn diese Informationen nicht mehr vorliegen, sollte es ohne weiteres möglich sein, sie erneut anzufordern, fordert Kleinlein.

Der Versicherungsmathematiker und ehemalige Vorstandschef beim Bund der Versicherten (BdV) Axel Kleinlein hat in einer schriftlichen Stellungnahme für den Bundestag scharfe Kritik an der geplanten Reform des Versicherungsvertragsrechts geübt. Der Experte, der vor seiner Tätigkeit im Verbraucherschutz jahrelang bei der Allianz Lebensversicherung aktiv war, sieht mehrere zentrale Verbraucherschutzaspekte gefährdet.

Automatisches Erlöschen nach 24 Monaten problematisch

Kleinleins Hauptkritikpunkt richtet sich gegen die geplante automatische Befristung des Widerrufsrechts auf 24 Monate nach Vertragsabschluss. „Die bisherigen Regelungen nach neuem VVG seit 2008 haben sich bewährt“, betont der Experte in seiner Stellungnahme vom 7. November 2025. Die angeführten Verwerfungen mit vermeintlicher Rechtsunsicherheit resultierten aus dem früher praktizierten Policenmodell, nicht aus den aktuellen Regelungen.

Besonders problematisch findet Kleinlein, dass das Widerrufsrecht nach dem Entwurf bereits erlischt, wenn eine „Belehrung über das Widerrufsrecht“ erfolgt ist – diese Belehrung werde aber im Gesetz gar nicht explizit gefordert.

Verbraucher sollen Vertragsunterlagen anfordern dürfen

Ein weiterer Kritikpunkt betrifft die geplante Streichung von Paragraf 7 Absatz 4 VVG. Dieser gibt Versicherungsnehmern bisher das Recht, jederzeit die vollständigen Vertragsunterlagen vom Versicherer anzufordern. „Gerade bei über viele Jahrzehnte laufenden Verträgen und wechselnden Versicherungsunternehmen ist es wichtig, dass der Verbraucher die Möglichkeit hat, sich einfach über die ursprünglichen Vertragsbestimmungen zu informieren“, argumentiert Kleinlein.

Von den zehn größten Versicherern des Jahres 1990 seien mittlerweile schon sechs Unternehmen verschwunden oder in andere aufgegangen. Wenn nur das Versicherungsunternehmen dauerhaft die vollständige Kenntnis habe, sei der Verbraucher deutlich benachteiligt, so der Mathematiker.

Anforderungen an Widerrufsbelehrung unklar

Auch die neue Formulierung zur Widerrufsbelehrung in Paragraf 8 Absatz 2 Satz 2 VVG sieht Kleinlein kritisch. Es reiche nicht aus, nur über das „Bestehen“ eines Widerrufsrechts und die „Modalitäten zur Ausübung“ zu informieren. Vielmehr sollte über die Auswirkungen und Bedeutung dieses Rechts informiert werden.

Zudem kritisiert er, dass die Belehrung künftig nicht mehr „deutlich gestaltet“ sein muss. Dies sei besonders problematisch, da Vertragsunterlagen mittlerweile oft mehr als 100 Seiten umfassten. „Nur eine deutlich gestaltete Belehrung kann das für Verbraucher zentrale Widerrufsrecht hinreichend herausheben“, ist der Experte überzeugt.

Unterschied zwischen Fernabsatz und stationärem Vertrieb

Grundsätzlich stellt Kleinlein infrage, ob eine Angleichung der Regelungen für Fernabsatz und stationären Vertrieb sachgerecht ist. „Im Fernabsatz kaufen die Verbraucher gezielt und bewusst die Verträge, im stationären Vertrieb verkaufen die Vermittler die Produkte“, erläutert er den Unterschied.

Beim Verkauf bestehe stets die Gefahr eines Interessenskonflikts, da Vermittler über den Verkauf Provision erhielten. Deshalb bestehe hier ein deutlich höheres Schutzbedürfnis des Verbrauchers. „Ohne Not wird eine eins-zu-eins Umsetzung der europarechtlichen Vorgabe verworfen“, kritisiert Kleinlein.

Der Gesetzentwurf zur Änderung des Verbrauchervertrags- und Versicherungsvertragsrechts wurde am 10. November 2025 im Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz des Bundestags angehört. Kleinlein war einer von sieben Sachverständigen, die auf Vorschlag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen geladen wurden.

Hintergrund: Das ewige Widerrufsrecht

Das ewige Widerrufsrecht entstand durch das sogenannte Policenmodell, das von 1994 bis Ende 2007 im Paragraf 5a VVG alter Fassung geregelt war. Bei diesem Verfahren erhielten Versicherungsnehmer zunächst nur das Antragsformular, während die Allgemeinen Versicherungsbedingungen und Verbraucherinformationen erst später mit der Police zugeschickt wurden.

Das Widerrufsrecht von 30 Tagen bei Lebensversicherungen begann erst, wenn alle Unterlagen vorlagen und eine ordnungsgemäße Belehrung erfolgt war. Laut Verbraucherzentrale Hamburg waren rund 60 Prozent der damaligen Belehrungen mangelhaft.

Der BGH entschied am 7. Mai 2014 (IV ZR 76/11), dass Versicherungsnehmer ein ewiges Widerspruchsrecht haben, wenn sie bei Vertragsabschluss nicht ordnungsgemäß über ihr Widerrufsrecht informiert wurden. Bei fehlerhafter Belehrung konnte die Widerrufsfrist nie beginnen. Folgeurteile vom 29. Juli 2015 regelten die Konsequenzen: Versicherer müssen alle Prämien zuzüglich Zinsen zurückzahlen und dürfen keine Abschluss- oder Verwaltungskosten abziehen.

Gesetzliche Neuregelung im September 2025

Die Bundesregierung beschloss im September 2025 einen Gesetzentwurf zur Begrenzung des ewigen Widerrufsrechts. Die reguläre Widerrufsfrist beträgt bei Lebensversicherungen dann 30 Tage, bei anderen Finanzdienstleistungen 14 Tage.

Bei fehlerhafter Belehrung erlischt das Widerrufsrecht bei Lebensversicherungen nach 24 Monaten und 30 Tagen, bei anderen Finanzdienstleistungen nach zwölf Monaten und 14 Tagen. Als Ausnahme gilt: Bei vollständig fehlender Belehrung bleibt unbegrenztes Widerrufsrecht bestehen. Das Inkrafttreten ist für den 19. Juni 2026 vorgesehen.

Kritik des AfW

Der Vermittlerverband AfW begrüßte die Reform grundsätzlich, kritisierte aber Unklarheiten bei der Definition „nicht ordnungsgemäße Belehrung“. Norman Wirth, Geschäftsführender Vorstand des AfW, forderte, dass die 24-monatige Frist auch bei inhaltlich fehlerhaften, aber formal erteilten Belehrungen greifen sollte. „Vermittler und Versicherer brauchen nach spätestens zwei Jahren endgültige Planungssicherheit," mahnte er.

Streitfall Axa

Der Bund der Versicherten und die Verbraucherzentrale Hamburg klagten im Februar 2024 gegen die Axa Lebensversicherung wegen ihrer Widerrufsbelehrung. Die Verbraucherschützer warfen der Axa vor, durch Verweis auf Paragraf 169 VVG den Eindruck zu erwecken, dass Widerrufsfolgen denen einer Kündigung entsprechen, wodurch Abschluss- und Vertriebskosten zu Unrecht einbehalten würden.

Rechtsanwalt Timo Gansel sah gute Chancen für die Kläger und bestätigte, dass ein Verweis auf Paragraf 169 VVG in der Musterwiderrufsbelehrung gar nicht vorgesehen sei.